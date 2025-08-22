OSN v Pásmu Gazy vyhlásila hladomor, Izrael to odmítl
OSN dnes vyhlásila hladomor v Pásmu Gazy, vůbec poprvé na Blízkém východě, podle odborníků v pásmu trpí katastrofickým hladem půl milionu lidí, píše agentura AFP. Hladomor v Pásmu Gazy je přímým důsledkem jednání izraelské vlády, prohlásil podle agentury Reuters vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk.
Panel nezávislých odborníků OSN pro potravinovou bezpečnost dnes uvedl, že hladomor už propukl v governorátu města Gaza a že do konce září se může rozšířit i do oblastí kolem měst Chán Júnis a Dajr Balah.
Izraelské ministerstvo zahraničí v reakci podle Reuters uvedlo, že v Pásmu Gazy hladomor není s tím, že v posledních týdnech pásmo "zaplavil" masivní přísun základních potravin. čtk, ok