7. 8. 2025

Veterináři ukončují preventivní testování mléka a zvěře kvůli slintavce

Veterináři ukončují preventivní testování mléka a zvěře kvůli slintavce a kulhavce, nákazová situace podle nich zůstává příznivá. Všechny vzorky, které inspektoři během monitoringu odebrali, byly negativní. ČTK o tom dnes informovala Státní veterinární správa (SVS). Poslední ohnisko nákazy bylo na Slovensku potvrzené 4. dubna, v Maďarsku 17. dubna.

"Nákazová situace ve vztahu ke slintavce a kulhavce je nadále příznivá, proto dochází k ukončení testování mléka a rovněž monitoringu volně žijící zvěře na slintavku a kulhavku," uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček. Inspektoři během monitoringu vyšetřili 3068 vzorků mléka na přítomnost viru slintavky, od volně žijící zvěře odebrali a vyšetřili 237 vzorků.

Vyšetřování mléka začalo koncem března, jednalo se o preventivní akci, která měla případně odhalit nákazu v ČR co nejdříve. Vzorky odebírali veterináři ve spolupráci s mlékárnami ze 78 farem z krajů sousedících se Slovenskem, tedy z Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Monitoring volně žijící zvěře veterináři zahájili v příhraničních regionech se Slovenskem koncem dubna, vyšetřovali divoká prasata, jeleny a daňky.

Veterinární správa opatření zavedená kvůli zamezení zavlečení slintavky na území ČR uvolňovala postupně. Zákaz dovozu zvířat náchylných k nákaze a dalších komodit z Maďarska a Slovenska skončil k 18. květnu, od 23. května pak skončily kontroly přepravců prováděné ve spolupráci s policií na hranicích se Slovenskem.

Mohlo by vás zaujmout:

Náš vztah k hospodářským zvířatům je pokrytecký. Epidemie slintavky a kulhavky to odhaluje v plné nahotě

Náklady na mimořádná opatření zavedená kvůli slintavce vyšly Česko na 74 milionů korun, uvedl už dříve ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL.

Slintavka a kulhavka je velmi závažné nakažlivé virové onemocnění sudokopytníků, včetně skotu, prasat, ovcí či koz. Nevyhýbá se ani volně žijícím zvířatům. Přenáší se kontaktem s nemocnými zvířaty, vzduchem i na povrchu člověka, nástrojů či dopravních prostředků. V Česku byla nákaza naposledy zjištěna v roce 1975. Riziko přenosu na člověka je velmi nízké až zanedbatelné. Ohniska slintavky a kulhavky se letos nejprve objevila v Německu, poté v Maďarsku a na Slovensku.

Česku se podařilo proti slintavce odolat a nákaza se na území ČR nedostala, i přes názory některých odborníků, kteří v době šíření tvrdili, že pravděpodobnost zavlečení je vysoká. V polovině července nicméně veterináři upozornili před dalšími nákazami hospodářských zvířat, které se šíří v evropských chovech skotu, ovcí či koz, a mohou způsobovat ztráty produkce nebo problémy s reprodukcí. Jedná se například o nodulární dermatitidu skotu, neštovice ovcí a koz či o mor malých přežvýkavců.

SVS proto vyzvala k obezřetnosti při obchodování se zvířaty a doporučila chovatelům provádět důslednou dezinfekci vozidel a pracovních pomůcek. Zároveň by měli dodržovat pravidla osobní hygieny a u nově zakoupených zvířat provést karanténu.

čtk, maf

