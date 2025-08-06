Vedení Starostů se mimořádně sejde kvůli bitcoinové kauze, přijít má i Decroix
Kvůli poslednímu vývoji v takzvané bitcoinové kauze se dnes mimořádně sejde předsednictvo koaličního hnutí STAN. Vedení Starostů v úterý večer uvedlo, že ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) nedostatečně vysvětluje důvody, proč nevznikne a nebude zveřejněna zpráva koordinátora pro objasnění kauzy Davida Uhlíře. Ministryně Decroix se dnešního jednání podle STAN zúčastní.
Koordinátor Uhlíř v úterním prohlášení uvedl, že ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar od odsouzeného obchodníka s drogami, a to hlavně kvůli možnému ohrožení důvěry veřejnosti v nezávislou justici. Dodal, že nezjistil žádné závažné skutečnosti, které nejsou známy z veřejných zdrojů.
Uhlíř předčasně ukončil spolupráci s resortem minulý týden, závěrečnou zprávu o svých zjištěních nevypracuje. Decroix přitom minulý týden při vysvětlování předčasného ukončení Uhlířova angažmá v roli koordinátora uvedla, že Uhlíř je připravený zprávu po návratu z dovolené sepsat.
Starostové v úterý večer uvedli, že nerozumí tomu, proč navzdory příslibu Decroix o zveřejnění zprávy byl veřejnosti oznámen opak. "Podle našeho názoru paní ministryně nedostatečně vysvětluje důvody, proč tato zpráva nebude vypracována a zveřejněna," sdělilo hnutí. Považuje to za komunikační selhání.
Od ministryně bude STAN požadovat, aby věc znovu srozumitelně vysvětlila i veřejnosti. "Paní ministryně do úřadu nastoupila s ambicí objasnit okolnosti celé kauzy. Současný stav ale spíš otevírá prostor pro další spekulace a pochybnosti, což není v zájmu ani ministryně, ani celé vlády," uvedli Starostové.
Decroix v úterý uvedla, že Uhlířovi tlumočila výzvu, aby zprávu předložil, jako ministryně ale nemá možnosti ovlivnit jeho kroky a rozhodnutí. Poslankyně a členka předsednictva STAN Hana Naiclerová v reakci řekla České televizi, že ministryně by měla kvůli poslednímu vývoji bitcoinové kauzy odstoupit.
Kauza vypukla koncem května, kdy se v médiích objevily první informace o dohodě o daru a prodeji bitcoinů za téměř miliardu korun. Kryptoměnu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení. Kvůli spornému daru před prázdninami rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).
čtk, maf