Ve Francii opět demonstrují studenti, v Paříži by mohl být neplánovaný protest
Francouzští středoškoláci a vysokoškoláci v úterý ráno obnovili blokády před dalším celostátním dnem demonstrací. Vláda, která nabídla některé ústupky, nicméně tvrdí, že zájem o protesty slábne V sobotu se v zemi konají protesty proti zdražování, k nimž by se mohli připojit i studenti se svými požadavky.
Studentské protesty původně vypukly v pařížském regionu v polovině září, kdy se učitelé a studenti začali bouřit proti nedostatku personálu na střední škole v Créteil na jihovýchodním předměstí francouzské metropole. Demonstrace se rozšířily po celé zemi a jejich účastníci kritizují mimo jiné podfinancování školství, nedostatek učitelů, špatný stav škol a přetížené rozvrhy.
Odborový svaz středoškoláků nadále požaduje plán ve výši deset miliard eur (více než 243,5 miliardy Kč) pro střední školy a zrušení systému Parcoursup, který slouží k podávání přihlášek na vysoké školy. Systém spuštěný v roce 2018 je podle kritiků složitý a neprůhledný, kvůli boji o místa na vysněných školách přináší žadatelům stres a úzkost a školským pracovníkům zátěž při vyřizování mnoha žádostí. Prohlubuje také nerovnost, protože obory vidí absolvované střední školy uchazečů, což podle webu France24 může znevýhodňovat studenty z méně prestižních škol nebo z chudších oblastí.
V Paříži, kde bylo dnes zablokováno několik středních škol a univerzit už před svítáním, má demonstrace začít ve 14:00 na náměstí Place d'Italie na jihovýchodě města a směřovat na severozápad k Invalidovně. Nedaleko ní se nachází ministerstvo školství a Matignonský palác s úřadem premiéra Sébastiena Lecornua. Na sociálních sítích také koluje výzva k další, neohlášené demonstraci na trase od pařížské radnice k Matignonu.
"Neposlouchají nás, tak si pro ně dojdeme," oznámila na sociální síti X Studentská unie. Středoškolské a studentské organizace už totiž několik dní žádají o schůzku s Lecornuem.
Demonstrace a blokády na některých lyceích začaly před svítáním i v bretaňském Rennes a také v Marseille a Montpellier na jihu země. Ve východofrancouzském departementu Rhône bylo narušeno fungování sedmi vzdělávacích institucí i několika vysokých škol. Na demonstraci před lyceem Paula Éluarda v Saint-Denis na severu Paříže dorazila i 23letá švédská aktivistka Greta Thunbergová.
Zájem o protesty ale podle vlády slábne. V pondělí bylo podle ministerstva školství zavřeno 130 z celkem 3700 škol, 96,5 procenta institucí tedy bylo otevřeno. V pátek bylo zavřeno 172 škol. Resort ovšem neposkytl údaje o počtu škol, jejichž provoz narušují blokády. V sobotu se ve Francii koná demonstrace proti drahotě, k níž by se studenti mohli připojit a oživit tím vlastní protesty.
Ministerstvo také uvedlo, že zatímco hnutí výrazně slábne, násilí se stupňuje. V pondělí bylo podle něj zraněno nejméně osm školských pracovníků. Mladíci ve Vitrolles u Marseille se pak v noci na dnešek pokusili zapálit garáž přiléhající k jednomu z lyceí; policie v této souvislosti zadržela 12letého chlapce.
"Demonstrace se musí odehrávat v klidu, řádně a s respektem jak k lidem, tak k majetku," řekl v pondělí francouzský prezident Emmanuel Macron, který se ke studentským protestům od jejich začátku vyjadřuje jen zřídka.
Vláda začala postupně předkládat spíše politická řešení, která však podle AFP nebyla příliš přesvědčivá. Ministr školství Édouard Geffray slíbil, že na střední školy, kde je situace nejnaléhavější, urychleně nastoupí 3000 náhradních učitelů. Kabinet podle premiéra také předloží pozměňovací návrhy k návrhu rozpočtu na příští rok, které budou zahrnovat některé návrhy probírané na konzultační platformě určené pro středoškoláky.