V květnu začne soud s SPD kvůli údajně nenávistným plakátům. S Okamurou ne, ten se vydat policii nenechal
Soud se začne v květnu zabývat obžalobou na vládní hnutí SPD kvůli podněcování k nenávisti. ČTK to zjistila z justiční databáze, informaci následně potvrdila místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Eva Švíglerová. Trestní řízení vyvolané předvolebními plakáty pokračuje vůči hnutí i poté, co Sněmovna odmítla vydat ke stíhání svého předsedu, šéfa SPD Tomia Okamuru. Jeho stíhání soud přerušil. Okamura od počátku označuje řízení proti sobě i svému hnutí za politické.
Veřejné hlavní líčení s dokazováním ve věci SPD nařídil soud na 25. května. Předtím rozhodl ohledně Okamury. "Usnesením ze dne 12. 3. 2026 bylo rozhodnuto, že trestní stíhání obviněného T. O. se přerušuje, neboť trestní stíhání obviněného je pro nedostatek souhlasu oprávněného orgánu dočasně nepřípustné," sdělila Švíglerová. Doplnila, že soud následně vyloučil Okamurovu trestní věc k samostatnému projednání a rozhodnutí.
Podle dřívější informace státního zastupitelství navrhuje obžaloba pro hnutí SPD peněžitý trest. Pro Okamuru chtěla rovněž peněžitý trest a podmínku. Politikovo stíhání je přerušené po dobu trvání jeho poslaneckého mandátu. Návrh na nesouhlas s jeho vydáním podpořilo 104 ze 186 přítomných poslanců, tedy všichni přítomní poslanci koaliční většiny ANO, SPD a Motoristů. Rozhodnutí dolní komory odpovídalo dřívějšímu doporučení jejího mandátového a imunitního výboru.
Obžaloba se týká dvou různých plakátů, které SPD použilo v roce 2024 v kampani před krajskými a senátními volbami. Jejich obsah podle státního zastupitelství vzbuzoval či posiloval negativní emoce nenávistného charakteru vůči migrantům negroidní rasy a romskému etniku na území Česka. Státní zástupci odkázali na související judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, podle níž se svoboda politických projevů nevztahuje na projevy nenávistného charakteru namířené proti rasovým, etnickým či náboženským skupinám.
Na jednom z kontroverzních plakátů byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem "Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu" a "Stop Migračnímu paktu EU". Na dalším plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo "Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku..." a "Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!".
Okamura dlouhodobě tvrdí, že stíhání je výsledkem snahy předchozí vládní koalice ovlivnit loňské volby do Sněmovny tím, že kriminalizovala jeho i SPD za vyjádření názorů proti nelegální migraci. Za závažné procesní pochybení pak označil, že hnutí SPD jako takové nikdo nevyslechl prostřednictvím zmocněnce.
Trestný čin podněcování k nenávisti spáchá ten, kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků. V základní sazbě za něj lze uložit maximálně dvouleté odnětí svobody. Sazba se ale zvyšuje, pokud se pachatel činu dopustí "tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem".
čtk, tb