V krušnohorském německém městě Aue starostenské volby neonacista těsně prohrál
Druhé kolo starostenských voleb v saském městě Aue-Bad Schlema v neděli vyhrál rozdílem zhruba 500 hlasů nad Stefanem Hartungem z krajně pravicové strany Svobodní Sasové kandidát konzervativní unie CDU Marcus Hoffmann. Informoval o tom portál magazínu Der Spiegel. Hlasování v krušnohorském městě vyvolalo velký zájem nejen německých médií, výsledky sledoval mimo jiné i americký list The New York Times.
"V Aue-Bad Schlema mohl být v neděli poprvé od roku 1945 přímo zvolen starostou člen strany neonacistického ražení," napsal portál t-online. Také Der Spiegel upozornil na to, že poprvé od pádu nacistického Německa mohl krušnohorské město s 19.000 obyvateli vést pravicový extremista.
Květnové první kolo volby Hartung vyhrál s 29 procenty hlasů. V konkurenci dalších uchazečů ale nezískal potřebných více než 50 procent hlasů, proto následovalo druhé kolo. V něm se utkal s Hoffmannem. Hartung v druhém kole získal 4499 hlasů, zatímco Hoffmann 5007 hlasů, čímž radnice zůstala pod kontrolou Křesťanskodemokratické unie (CDU).
Hartung, kterému je 37 let, jako mladý vstoupil do tehdejší krajně pravicové Národnědemokratické strany Německa (NPD). V roce 2009 působil v obecním zastupitelstvu obce Bad Schlema, následně i v městském zastupitelstvu a krajském zastupitelstvu. Velkou pozornost vyvolal v roce 2013, kdy organizoval pochody proti ubytovně pro žadatele o azyl. Tyto protesty přilákaly tisíce lidí a Hartungovi se podařilo zprostředkovat jim krajně pravicové postoje, které následně v místní komunitě zapustily kořeny, uvedl t-online.
Zmíněná strana NPD, kterou se německé úřady neúspěšně pokoušely zakázat, mezitím změnila název na Die Heimat (Vlast). Hartung se postupně stal funkcionářem Svobodných Sasů, kde je místopředsedou. Svobodné Sasy považuje saská kontrarozvědka za stranu s prokazatelně krajně pravicovými aktivitami. Podobně tamní tajná služba označuje i Alternativu pro Německo (AfD).
Hlavním tématem Svobodných Sasů je přistěhovalectví. Tato strana, která působí jen v Sasku, nevylučuje ani vystoupení země ze Spolkové republiky Německo. Do saského zemského sněmu ale proniknout dosud nedokázala, naopak AfD je v tomto regionálním parlamentu po vládní CDU druhou největší politickou silou.
čtk, tb