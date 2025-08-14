V červenci bylo na Ukrajině zabito nebo zraněno nejvíce civilistů od května 2022
V červenci bylo zabito nebo zraněno na Ukrajině nejvíce civilistů od května 2022, uvedla Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) ve své nejnovější zprávě. Kvůli bojům v uplynulém měsíci podle ní zahynulo nejméně 286 lidí a dalších 1388 jich utrpělo zranění, naprostá většina na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská invazní armáda.
„Počet civilních obětí na Ukrajině dosáhl už druhý měsíc po sobě nového tříletého maxima,“ uvedla vedoucí mise Danielle Bellová. „Jen v prvních třech měsících poté, co Ruská federace zahájila svou totální invazi na Ukrajinu, bylo zabito a zraněno (měsíčně) více lidí než v uplynulém měsíci," dodala. Rusko vtrhlo do sousední země 24. února 2022.
Celkem si ruská invaze na Ukrajinu podle HRMMU vyžádala životy přinejmenším 13.883 civilistů včetně 726 dětí, dalších 35.548 osob včetně 2234 dětí bylo zraněno. Také v celkové bilanci platí, že většinu obětí OSN eviduje na území kontrolovaném ukrajinskou vládou, na které útočí Rusové. Z grafu mise vyplývá, že zdaleka nejvíce civilistů bylo zabito nebo zraněno v březnu 2022, kdy HRMMU eviduje přes 4300 mrtvých a více než 3000 zraněných
Mise zároveň upozorňuje, že skutečný počet obětí bude zřejmě podstatně vyšší, a zmiňuje, že nemohla ověřit a započítat všechny hlášené oběti, zejména po začátku ruské invaze a v některých městech, jako je třeba ukrajinský Mariupol, o který svedly obě země těžké boje na začátku války. Toto město nyní okupují Rusové.
HRMMU zároveň upozornila na narůstající počet civilních obětí v letošním roce. Za prvních sedm měsíců letošního roku byl jejich počet o 48 procent vyšší než ve stejném období roku loňského. Mezi červnem a červencem počet civilních obětí narostl především v oblastech kontrolovaných ukrajinskou vládou podél frontové linie, což odráží intenzivní úsilí ruských ozbrojených sil o dobytí území, konstatovala HRMMU. Civilisty podle ní zabíjejí mimo jiné ruské střely dlouhého doletu, drony nebo letecké pumy. čtk, ft