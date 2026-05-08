USA provedly údery na íránský ostrov Kešm a přístav Bandar Abbás
Spojené státy provedly vzdušné údery na íránský ostrov Kešm a přístav Bandar Abbás, napsala agentura Reuters s odvoláním na reportéra stanice Fox News. Tyto útoky ale neznamenají obnovení války či konec příměří, sdělil reportérovi vysoce postavený americký činitel. Velitelství íránských ozbrojených sil však v prohlášení uvedlo, že údery porušením příměří jsou.
Spojené státy zaútočily na dvě íránská plavidla v blízkosti Hormuzského průlivu a na civilní cíle na ostrově Kešm a v oblastech přístavních měst Sirík a Bandar Chamír, uvedlo velitelství s tím, že íránské síly v reakci zaútočily na americké vojenské lodě. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM naopak tvrdí, že americké údery následovaly po íránském útoku na jeho plavidla.
Írán zaútočil střelami různého typu, drony a malými čluny na tři americké torpédoborce plující Hormuzským průlivem do Ománského zálivu, ale žádná z lodí nebyla zasažena, uvedl CENTCOM na síti X. Americké síly v odvetě provedly údery na íránská vojenská zařízení, ze kterých byl útok veden. Mezi cíli byly zařízení pro odpalování střel a vysílání dronů, velitelská a řídící stanoviště a zpravodajská a průzkumná centra.
Eskalace přichází poté, co americký prezident Donald Trump pouhý den po vyhlášení přerušil operaci Project Freedom (Projekt Svoboda), která měla zajišťovat ochranu obchodních lodí plujících Hormuzským průlivem. Tuto strategickou úžinu Teherán již několik týdnů blokuje.