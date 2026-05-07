Rusko nikoho ze zahraničí na oslavy Dne vítězství nezvalo, Fico chtěl přijet sám, říká poradce
Rusko letos do zahraničí zvláštní pozvánky na oslavy výročí konce druhé světové války neposílalo, někteří politici z cizích zemí ale sami vyjádřili přání přijet do Moskvy, řekl zahraničněpolitický poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov. V této souvislosti zmínil slovenského premiéra Roberta Fica nebo běloruského autoritářského lídra Alexandra Lukašenka.
Během oslav vítězství někdejšího Sovětského svazu nad nacistickým Německem vystoupí Putin s proslovem. "Obecně bude vše jako obvykle kromě defilé vojenské techniky," řekl Ušakov.
Moskva minulý týden oznámila, že tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí bude z bezpečnostních důvodů omezená. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že bezpečnostní složky pro případ možného útoku ze strany Ukrajiny zpřísňují bezpečnostní opatření kolem Putina. Rusko od února 2022 vede proti Ukrajině útočnou válku, Kyjev v reakci na to podniká dronové útoky na ruském území. V noci na pondělí zřejmě ukrajinský dron zasáhl výškový dům vzdálený jen několik kilometrů od Kremlu.
Ušakov také uvedl, že v sobotu po přehlídce se Putin sejde se slovenským premiérem Ficem nebo s malajsijským sultánem Ibrahimem. Fico se samotné vojenské přehlídky nezúčastní, v plánu má položit květiny u hrobu neznámého vojína a sejít se se šéfem Kremlu.
Ze zahraničí se také v Moskvě na oslavy Dne vítězství očekává nacionalistický lídr Republiky srbské Siniša Karan nebo bývalý bosenskosrbský předák Milorad Dodik.