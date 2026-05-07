Olympijský výbor zrušil omezené starty běloruských sportovců, pro Rusy platí dál
Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním federacím zrušit omezení startů běloruských sportovců, přijatá po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Po zasedání výkonného výboru pod vedením prezidentky Kirsty Coventryové o tom informoval na svém webu. Do mezinárodních soutěží se mohou vrátit také běloruské týmy, reprezentovat smějí i s hymnou a vlajkou. Suspendace ruských sportovců naproti tomu platí dál.
Bělorusko bylo spojencem Ruska při invazi na Ukrajinu. Od té doby mohli sportovci z obou těchto zemí startovat ve většině mezinárodních soutěží včetně olympijských her pouze jako neutrální, tedy bez národních symbolů, jako jsou barvy, vlajka nebo hymna. Navíc nesměli mít vazby na armádu či aktivně podporovat ruskou stranu ve válce na Ukrajině.
V soutěžích UEFA nicméně mohly dál hrát běloruské fotbalové týmy, na letošní paralympiádě směli reprezentanti Ruska i Běloruska startovat pod svými vlajkami. Slavnostní zahájení her kvůli tomu několik zemí včetně Česka bojkotovalo. Účast v soutěžích se státními symboly již oběma zemím povolila například mezinárodní judistická nebo plavecká federace.
"MOV znovu potvrzuje, že účast sportovců v mezinárodních soutěžích by neměla být omezena jednáním jejich vlád, včetně zapojení do války nebo konfliktu," uvedli funkcionáři. "Vzhledem k stále složitější realitě a důsledkům současného geopolitického kontextu, včetně rostoucího počtu válek a konfliktů a rostoucí globální nestability, musí MOV naplnit své poslání udržovat hodnotově založenou a skutečně globální sportovní platformu, která dává světu naději,“ píše se v odůvodnění.
Situace Ruska je nicméně podle MOV odlišná. "Ruský olympijský výbor zůstává navzdory konstruktivním rozhovorům suspendován. Komise MOV pro právní záležitosti jeho situaci dále přezkoumává," dodal MOV.
MOV v říjnu 2023 suspendoval Rusko kvůli začlenění sportovních organizací z anektovaných ukrajinských území. Tím podle MOV porušilo olympijskou chartu. V poslední době navíc podle MOV vyvstaly nové obavy ohledně ruského antidopingového systému.