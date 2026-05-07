Hraje na city. Zástupci STAN a Pirátů trvají na rezignaci minitryně Mrázové
Zástupci Starostů a Pirátů i po čtvrtečním vystoupení ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO) uvedli, že by měla rezignovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib označil její slova za hru na city. Bývalý ministr průmyslu a obchodu a poslanec Lukáš Vlček (STAN) na síti X uvedl, že to bylo sehrané divadlo. Exministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) v příspěvku na síti X napsal, že šlo o jednu z nejpodlejších a nejnechutnějších tiskových konferencí za dlouhá léta.
Mrázová už dříve odmítla opoziční výzvy k rezignaci. Na čtvrteční tiskové konferenci mnohdy emotivně vysvětlovala, proč dlouhá léta bydlela v obecním bytě v Bílině a jak vyřeší černé stavby na svém pozemku. Rekapitulovala kvůli tomu svá manželství i to, jak se vyvíjela její situace kolem výživného na děti a tíživé situace, které v posledních letech zažívala.
"Nic než hra na city. Je v pořádku využít pomoc, pokud ji kdokoli potřebuje. Ale rozhodně není v pořádku tuhle pomoc zneužívat i poté, co se z tíživé situace paní ministryně dostala," řekl Hřib. Vyzval Mrázovou, aby se přestala vymlouvat. "Odstupte a uvolněte místo na ministerstvu konečně někomu kompetentnímu, kdo bude krizi bydlení skutečně řešit," dodal.
Vlček napsal, že šlo o sehrané divadlo, výmluvy, zlehčování kauz, zatahování dětí a rodiny do politiky. "Modus operandi Babišovy vlády. Arogantní ministryně Mrázová nejen, že se snaží omlouvat své neobhajitelné papalášství, ale absolutně nezvládá ani svou práci. Například u stavebního zákona, kterému vůbec nerozumí a tlačí ho na sílu, přičemž odmítá komunikovat s odborníky, aby v něm alespoň opravila chyby," uvedl.
Podle něj je cílem, co nejrychleji protlačit návrh z pera lobbistů a zlegalizovat tak i vlastní černé stavby. "Nemluvě o propouštění jí a premiérovi nepohodlných expertů z ministerstva a mnoha dalších kauzách. Nic se nemění na tom, že by měla rezignovat," dodal.
"Jedna z nejpodlejších a nejnechutnějších tiskovek za dlouhá léta. Pominu-li neobhajitelnou obhajobu prostřednictvím rodinných vztahů, tak veřejné poplivání uznávaných expertů na bydlení Víta Lesáka a sociální začleňování Martina Šimáčka, kterým nesahá tato paní ani po kotníky, je za všemi hranami," napsal Kulhánek.
Mrázová na dnešní konferenci uvedla, že přes mediálně rozebírané kauzy cítí podporu premiéra Andreje Babiše (ANO). Novinářům řekla, že dlouholeté bydlení v obecním bytě v Bílině, kde se v té době stala starostkou, na které upozornil web Seznam Zprávy, nepovažovala za nadstandard či něco špatného. V kauze černých staveb na svém pozemku, na které poukázal stejný server, se omluvila za nedůslednost.