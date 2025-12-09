Unie dál stojí za Ukrajinou, prohlásily po jednáních obě strany
Při pokračujících mírových rozhovorech zůstává unijní podpora Ukrajiny neochvějná, uvedli po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady António Costa. Zelenskyj označil společný postup se zástupci EU a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem za koordinovaný a konstruktivní, uvedly agentury Reuters a DPA.
"Cílem je silná Ukrajina, jak na bitevním poli, tak u jednacího stolu," uvedli ve shodném prohlášení na síti X oba zástupci EU. Znovu zdůraznili důležitost nezávislosti napadené země a dlouhodobých bezpečnostních záruk, které byly podle von der Leyenové a Costy hlavním tématem rozhovorů.
Ukrajinský prezident na X uvedl, že se zástupci EU a NATO hovořil o probíhajících diplomatických jednáních. "Podrobně jsme se věnovali naší spolupráci s americkými partnery v úsilí o dosažení míru, zajištění bezpečnostních záruk a posílení naší odolnosti. Mluvili jsme také o programu PURL a možných půjčkách. Naše postoje se shodují ve všech otázkách," doplnil Zelenskyj.
Zelenskyj se dříve v pondělí setkal v Londýně s britským premiérem Keirem Starmerem, prezidentem Francie Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Merzem. Následně podle Reuters uvedl, že Ukrajina a Evropa by chtěly svůj návrh podoby mírového plánu dokončit do úterý, aby ho mohly předat Spojeným státům. Zopakoval také, že Ukrajina se nemůže vzdát svého území ve prospěch Ruska, ale že USA hledají kompromis.
čtk, tb