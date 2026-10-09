Ukrajinští vyjednávači budou v pátek a v sobotu v USA, oznámil Zelenskyj
Zástupci Ukrajiny budou v pátek a v sobotu na jednáních ve Spojených státech, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinský tým se podle něj setká se zmocněncem prezidenta Spojených států Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem. To následně agentuře potvrdil i americký zdroj obeznámený s plánem, podle nějž se jednání zúčastní také zástupci evropských zemí.
Zelenskyj rovněž vyzval Trumpa, aby zvýšil tlak na Rusko. Ruská armáda ve středu a ve čtvrtek podnikla na Ukrajině útoky, které si vyžádaly desítky lidských životů. "Nejde na jednu stranu jednat s Rusy o budoucích ekonomických projektech a na druhou stranu mluvit o tom, že jsme se ocitli v určitém diplomatickém patu," řekl Zelenskyj.
List The New York Times před několika dny s odvoláním na dobře informované zdroje napsal, že součástí rozhovorů Trumpovy administrativy s Ruskem o ukončení války na Ukrajině se stala dohoda o prodeji rozsáhlých ropných aktiv v různých částech světa, která v současnosti vlastní ruská ropná společnost Lukoil. Z transakce by těžily podniky z Blízkého východu, které mají vazby na hlavní dva americké vyjednavače Witkoffa a Kushnera.
Zelenskyj ve čtvrtek večer prohlásil, že ukrajinský tým chce s Američany jednat o posílení ukrajinské protivzdušné obrany, což je téma, které Kyjev opakovaně nastoluje. Ukrajina bránící se ruské invazi má nedostatek střel schopných ničit ruské balistické rakety. "Očekává se, že jednání potrvají dva dny. Také počítáme, že se k naší skupině připojí evropský tým," řekl Zelenskyj.
Američtí vyjednavači rovněž pozvali na jednání poradce pro národní bezpečnost z Británie, Francie a Německa a také představitele NATO a Evropské unie, sdělil nejmenovaný americký představitel. Podle tohoto informovaného zdroje by tématem jednání měly být návrhy bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, plán poválečné prosperity i další aspekty konfliktu.
Witkoff a Kushner budou na pracovní schůzce s ukrajinskou stranou diskutovat o "nových nápadech a návrzích, které američtí vyjednavači začali vypracovávat společně s Rusy a Ukrajinci během své nedávné návštěvy v regionu". Witkoff a Kushner na začátku září jednali s prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě a následně i se Zelenským v Kyjevě.
Nadcházející schůzky se zúčastní zástupci Rady národní bezpečnosti Bílého domu a amerického ministerstva financí. Kyjev budou zastupovat šéf Zelenského kanceláře Kyrylo Budanov, šéf vnější rozvědky Rustem Umerov a hlavní vyjednávač Davyd Arachamija.
Zelenskyj ve čtvrtek navštívil severoukrajinské Pryluky, kde ve středu ruská raketa zasáhla obytný dům. Zemřelo tam 22 lidí, včetně pěti dětí. Rusko ve čtvrtek zaútočilo na dva autobusy veřejné dopravy v Kramatorsku na východě země. Zahynulo nejméně 30 lidí, dalších 20 utrpělo zranění. Během návštěvy Pryluk Zelenskyj za "strašnou chybu" označil to, že Evropská unie vyškrtla ze svého sankčního seznamu ruské oligarchy Ališera Usmanova a Michaila Fridmana.