Ukrajinský prezident Zelenskyj zbavil občanství několik lidí s ruským pasem, prý i starostu Oděsy
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes zbavil občanství nejmenované osoby, které podle tajné služby SBU mají i ruské občanství. Oznámila to ukrajinská média, podle kterých se Zelenského opatření týká i stávajícího starosty přístavního města Oděsa Hennadije Truchanova, který v jeho čele stojí od roku 2014. Ten by bez ukrajinského občanství nemohl zůstat v čele důležitého města na jihu země. Truchanov ještě v neděli jako provokaci odmítl opakovaně zaznívající nařčení, že má ruské občanství.
"Šéf SBU Vasyl Maljuk informoval o boji proti ruským agenturním sítím a kolaborantům ve frontových, pohraničních oblastech a na jihu naší země. Bylo také potvrzeno, že některé osoby mají ruské občanství – vůči nim byla přijata příslušná rozhodnutí. Dekret jsem podepsal," napsal Zelenskyj na sociální síti, aniž by upřesnil, koho se jeho nařízení týká. Dekret dosud nebyl zveřejněn, napsala agentura Unian.
V ukrajinské televizi s odvoláním na nejmenovaný zdroj ze státních úřadů zaznělo, že Zelenskyj zbavil ukrajinského občanství starostu Oděsy Truchanova, někdejšího poslance z proruské opozice Oleha Carjova, který byl v nepřítomnosti odsouzen ke 12 letům za kolaboraci s Rusy, a tanečníka Serhije (Sergeje) Polunina, uvedla ukrajinská média.
Více než 25.000 osob za méně než 24 hodin podepsalo petici, žádající prezidenta, aby Truchanovovi zrušil ukrajinské občanství, napsal server Ukrajinska pravda. Připomněl, že novináři opakovaně o starostovi uváděli, že má ruský pas. Sám Truchanov to ale kategoricky popíral, dodal server.
Rodák z ukrajinského Chersonu Polunin je považován za jednu nejvýraznějších baletních osobností a je držitelem několika prestižních ocenění. Po studiích v Kyjevě se ve 13 letech přestěhoval do Británie a o šest let později se stal nejmladším sólistou Královského baletu v Londýně. Je znám jako obdivovatel ruského prezidenta Vladimira Putina a podporovatel ruské agrese proti Ukrajině. Ruské občanství získal v roce 2018. Polunin několikrát vystoupil také v Česku. V květnu 2017 například zatančil v Národním divadle a o dva roky později pětkrát vystoupil v pražském Foru Karlín.
Carjov býval poslancem ukrajinského parlamentu v letech 2002 až 2014. Po vypuknutí bojů v Donbasu na východě Ukrajiny na jaře 2014 přešel na stranu separatistů, podporovaných Ruskem. Svého času byl považován za adepta na místo šéfa loutkové vlády v Kyjevě, dosazené Ruskem po případné porážce Ukrajiny na počátku války. Sám Carjov tyto ambice popřel. Před dvěma lety byl Carjov v Jaltě na anektovaném Krymu postřelen. Utrpěl vážná zranění, ale přežil. Letos v březnu ruský vojenský soud poslal na 24 let za mříže pachatele atentátu.
čtk, tb