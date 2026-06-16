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včera 10:00

Ukrajinské drony zasáhly v Moskvě rafinerii

Ukrajinské drony v noci na úterý zasáhly rafinerii v Moskvě, uvedl starosta ruské metropole Sergej Sobjanin. Protivzdušná obrana podle něj zničila přibližně 60 bezpilotních prostředků směřujících na Moskvu. Zásah moskevského ropného zařízení potvrdil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Podle Sobjanina nebyl nikdo zraněn. Kvůli poplachu přerušila provoz čtyři moskevská letiště - Domodědovo, Žukovskij, Šeremeťjevo a Vnukovo.

"Tentokrát pocítila dosah ukrajinských zbraní dlouhého doletu i Moskevská oblast. Ropná rafinerie byla zasažena na vzdálenost 500 kilometrů," napsal Zelenskyj na X s tím, že Rusko musí být donuceno k ukončení války.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v noci protivzdušná obrana zničila 172 ukrajinských dronů nad centrálním a jižním Ruskem a také nad okupovaným ukrajinským poloostrovem Krym.

V jihoruském Krasnodarském kraji vypukl v důsledku ukrajinského dronového útoku požár v ropném skladu Poltavskaja, oznámily tamní úřady. Na sociálních sítích se objevily dosud neověřené snímky velkého sloupu kouře.

Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi a zintenzivňuje útoky dronů středního a dlouhého doletu na cíle v Rusku. Zasahuje zejména lokality spojené s ropným průmyslem. Útoky již na mnoha místech vedly k problémům se zásobováním palivem, kromě toho v Rusku rostou ceny pohonných hmot.

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