Litva bude mít nového premiéra, sociálního demokrata Sinkevičiuse
Příštím litevským premiérem bude předseda sociálních demokratů Mindaugas Sinkevičius. Informovala o tom dnes místní média s odvoláním na politikovo vyjádření na sociálních sítích.
"Potvrzuji své odhodlání přijmout odpovědnost za vytvoření nové vlády a působit jako premiér," napsal Sinkevičius na facebooku.
Zdůraznil, že nová vláda se musí v prvé řadě zaměřit na řešení nejdůležitějších problémů Litevců, tedy rostoucích životních nákladů, sociální nerovnosti a chudoby, na otázky hospodářského růstu, vytváření kvalitních pracovních míst a dostupnosti zdravotního systému. Současně upozornil, že "zvyšující se geopolitické napětí vyžaduje, abychom ještě rychleji posílili národní bezpečnost a obranu, se zvláštním důrazem na protivzdušnou obranu".
Předseda Litevské sociálnědemokratické strany (LSDP) vystřídá v čele kabinetu dosavadní premiérku Ingu Ruginieneovou (rovněž LSDP). Vývoj souvisí s rozhodnutím sociálních demokratů vyloučit z vládní koalice populistickou stranu Úsvit Němenu (Nemuno Aušra), s níž se neshoduje v řadě důležitých otázek, a místo ní přizvat bývalého koaličního středolevicového partnera, Demokratickou unii "Za Litvu" (DSVL).
Předsedové stran a jejich vyjednávací týmy se v pondělí dohodli na rozdělení ministerstev. DSVL v nové vládě získá ministerstva zemědělství, energetiky a zdravotnictví, napsal server Delfi. Vládnoucí LSDP si podrží devět ministerstev a Unie litevských rolníků a zelených (LVŽS) si zachová dvě ministerstva. Jména možných členů nové vlády nicméně ještě nebyla oznámena, dodal portál.
Nová koalice těchto tří stran by disponovala většinou 75 poslanců ze 141.
čtk, tb