U italského ostrova Lampedusa zemřelo po převržení lodi nejméně 26 lidí
Nejméně 26 lidí dnes zahynulo u italského ostrova Lampedusa, když se převrhla loď s téměř 100 migranty na palubě. Informovala o tom agentura OSN pro uprchlíky (UNHCR). Počet obětí je zatím předběžný, protože pátrací operace stále pokračují, uvedla později pobřežní stráž.
Šedesát lidí záchranáři převezli do záchytného centra na Lampeduse, informoval mluvčí italské kanceláře Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Ungaro. Podle výpovědí přeživších bylo na palubě lodi při vyplutí z Libye 92 až 97 migrantů.
Podle prvních výpovědí těch, které se podařilo zachránit, vypluly ráno z oblasti Tripolisu v Libyi dvě lodě. Jedna z nich začala nabírat vodu a tak lidé přelezli na druhé plavidlo, která se později převrátilo v rozbouřených vodách, uvedla agentura Reuters.
Migranti, kteří se pokoušejí dostat do Itálie přes Lampedusu ze severní Afriky, často podnikají cestu na přeplněných nebo jinak nevyhovujících plavidlech po námořní trase uprostřed Středozemního moře, která je obzvláště nebezpečná.
„Od začátku roku zemřelo v centrálním Středomoří 675 lidí," napsal dnes mluvčí italské kanceláře UNHCR Ungaro v příspěvku na sociální síti X a vyzval k posílení legálních způsobů imigrace.
Podle italského ministerstva vnitra letos do Itálie po moři dorazilo minimálně 38.263 migrantů. čtk, ft