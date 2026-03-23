Turek: Na Letné bylo 250 tisíc lidí? Tolik mám fanoušků
Organizátoři a účastníci sobotní demonstrace spolku Milion chvilek na pražské Letné podle vládního zmocněnce pro Geen Deal Filipa Turka (Motoristé) hájili své zájmy, nikoli demokratické hodnoty. Počet demonstrantů, kterých se podle organizátorů akce sešlo na 250 tusíc, má poslanec za srovnatelný s množstvím svých fanoušků.
Novinářům při příchodu na koaliční radu v budově Úřadu vlády ČR řekl, že nerozumí důvodům demonstrace. Organizátory označil za lidi, kteří žijí z příspěvků na fungování spolku. Některé řečníky pak označil za normalizační umělce. "Ti lidé tam demonstrovali proti výsledkům voleb," konstatoval Turek s tím, že část lidí přišla proto, neboť jim byly škrtnuty dotace. Podle předsedy sněmovního klubu vládní SPD Radima Fialy je hlavním vzkazem sobotní demonstrace to, že lidé se mohou scházet a říkat, co chtějí.
Vystupující, mezi kterými byli herci Zdeněk Svěrák nebo Ivan Trojan či bývalý předseda Akademie věd ČR Václav Pačes, kritizovali vládu Andreje Babiše (ANO) kvůli krokům týkajícím se veřejnoprávních médií, neziskového sektoru, kultury nebo kvůli vlivu jejích koaličních partnerů, tedy SPD a Motoristů. Minář účastníky demonstrace vyzval k občanské angažovanosti a politické strany k tomu, aby se více otevřely mladým. Zhruba dvouapůlhodinový protest se zařadil mezi největší podobné akce od roku 1989.
Svěrák, kterého Turek označil za normalizačního umělce, na shromáždění varoval před změnami ve financování České televize a Českého rozhlasu, které chce vláda zavést od příštího roku. Předseda koaličních Motoristů Petr Macinka v sobotu řekl, že demokracii v České republice neohrožuje vláda, ale nátlakové skupiny, které nejsou schopné přijmout výsledky svobodných voleb jen proto, že nezvítězil jejich favorit. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle něj nepodlehne nátlaku opozice, protože koalice je funkční a stabilní.
Šéf SPD a Sněmovny Tomio Okamura v sobotu odkázal na video, ve kterém rekapituluje některé dosavadní či chystané kroky kabinetu. "Připravujeme zrušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu, abychom byli v souladu s trendy v západních demokratických zemích, protože systém poplatků funguje pouze v deseti z 27 zemí Evropské unie," zmínil mimo jiné plán, který byl terčem kritiky řečníků na Letné.