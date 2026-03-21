„Minimálně ukážeme, že nás je hodně.“ Milion chvilek opět zaplnil Letnou kvůli Babišovi
Statisíce lidí se sešly, aby vyjádřily nesouhlas s kroky současné vlády
Před sedmi lety nezisková organizace Milion chvilek vedená Mikulášem Minářem svolala téměř 400 tisíc lidí, aby protestovali proti ovlivňování justice ministryní spravedlnosti Marii Benešovou v tehdejší Babišově vládě. Tentokrát nebyl cíl organizátorů ani protestujících tak jednoznačně zamířený. Shromáždění nazvané „Nenechme si ukrást budoucnost“ svolané na sobotní odpoledne Minář a spol. původně rámovali jako obranu veřejnoprávních médií, u kterých vládní koalice ohlašuje zestátnění. Ale stejně tak zde zazněla kritika personálních čistek ve státní správě, liknavý postoj k investicím do obrany nebo zákon, kterým chce současný Babišův kabinet znepříjemnit život neziskovým organizacím.
„Každý si najde svoje, já to beru jako celek. Mně se ta vláda nelíbí celá,“ shrnuje pro Respekt postoj řady oslovených protestujících šedesátnice Martina. Na Letenské pláni se v příjemně chladný březnový víkend sešli lidé, kteří mají k vládě Andreje Babiše, Tomia Okamury a Petra Macinky vícero výhrad a jejich pomyslný pohár trpělivosti přetekl jen pár měsíců po volbách.
Podobně k tomu přistupují Tomáš a Zuzana, kteří na Letenskou pláň přijeli z jihu Moravy. „Je to celý součet věcí včetně toho, jakým způsobem upadá morálka těch, kteří by nás měli reprezentovat. Jsou to lidé bezohlední a sobečtí, kteří mají na prvním místě hlavně sebe, a takoví lidí by neměli vést druhé,“ říká Tomáš.
