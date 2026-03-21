0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Klempířova bouračka
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Česko21. 3. 20265 minut

„Minimálně ukážeme, že nás je hodně.“ Milion chvilek opět zaplnil Letnou kvůli Babišovi

Statisíce lidí se sešly, aby vyjádřily nesouhlas s kroky současné vlády

Filip Zelenka

Před sedmi lety nezisková organizace Milion chvilek vedená Mikulášem Minářem svolala téměř 400 tisíc lidí, aby protestovali proti ovlivňování justice ministryní spravedlnosti Marii Benešovou v tehdejší Babišově vládě. Tentokrát nebyl cíl organizátorů ani protestujících tak jednoznačně zamířený. Shromáždění nazvané „Nenechme si ukrást budoucnost“ svolané na sobotní odpoledne Minář a spol. původně rámovali jako obranu veřejnoprávních médií, u kterých vládní koalice ohlašuje zestátnění. Ale stejně tak zde zazněla kritika personálních čistek ve státní správě, liknavý postoj k investicím do obrany nebo zákon, kterým chce současný Babišův kabinet znepříjemnit život neziskovým organizacím.

„Každý si najde svoje, já to beru jako celek. Mně se ta vláda nelíbí celá,“ shrnuje pro Respekt postoj řady oslovených protestujících šedesátnice Martina. Na Letenské pláni se v příjemně chladný březnový víkend sešli lidé, kteří mají k vládě Andreje Babiše, Tomia Okamury a Petra Macinky vícero výhrad a jejich pomyslný pohár trpělivosti přetekl jen pár měsíců po volbách.

Podobně k tomu přistupují Tomáš a Zuzana, kteří na Letenskou pláň přijeli z jihu Moravy. „Je to celý součet věcí včetně toho, jakým způsobem upadá morálka těch, kteří by nás měli reprezentovat. Jsou to lidé bezohlední a sobečtí, kteří mají na prvním místě hlavně sebe, a takoví lidí by neměli vést druhé,“ říká Tomáš.  

Autor: Milan Bureš
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

