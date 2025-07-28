0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
28. 7. 2025

Trumpova nová lhůta směrem k Rusku: dvanáct dní od dneška. Asi

Americký prezident Donald Trump dnes prohlásil, že zkrátí padesátidenní lhůtu, kterou dal dříve Rusku k ukončení války proti Ukrajině, a to na deset nebo dvanáct dní ode dneška. Nový termín prý potvrdí v nejbližší době. Šéf Bílého domu se tak vyjádřil na setkání s britským premiérem Keirem Starmerem ve Skotsku.

Trump už o něco dříve bez podrobností řekl, že chce zkrátit padesátidenní lhůtu, kterou dal Rusku v polovině července. Zopakoval zároveň, že ho ruský prezident Vladimir Putin velmi zklamal. "Tu padesátidenní lhůtu, kterou jsem mu dal, zkrátím," prohlásil nejprve na začátek jednání se Starmerem Trump, aniž by uvedl, jak konkrétně hodlá termín zkrátit.

Mohlo by vás zaujmout:

"Stanovím novou lhůtu asi 10 nebo 12 dní ode dneška," řekl později podle Sky News na dotaz novinářů. "Není důvod čekat... prostě nevidíme žádný pokrok," dodal. Podle Reuters zároveň řekl, že nový termín potvrdí dnes nebo v úterý.

čtk, tb

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy