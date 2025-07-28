Trumpova nová lhůta směrem k Rusku: dvanáct dní od dneška. Asi
Americký prezident Donald Trump dnes prohlásil, že zkrátí padesátidenní lhůtu, kterou dal dříve Rusku k ukončení války proti Ukrajině, a to na deset nebo dvanáct dní ode dneška. Nový termín prý potvrdí v nejbližší době. Šéf Bílého domu se tak vyjádřil na setkání s britským premiérem Keirem Starmerem ve Skotsku.
Trump už o něco dříve bez podrobností řekl, že chce zkrátit padesátidenní lhůtu, kterou dal Rusku v polovině července. Zopakoval zároveň, že ho ruský prezident Vladimir Putin velmi zklamal. "Tu padesátidenní lhůtu, kterou jsem mu dal, zkrátím," prohlásil nejprve na začátek jednání se Starmerem Trump, aniž by uvedl, jak konkrétně hodlá termín zkrátit.
"Stanovím novou lhůtu asi 10 nebo 12 dní ode dneška," řekl později podle Sky News na dotaz novinářů. "Není důvod čekat... prostě nevidíme žádný pokrok," dodal. Podle Reuters zároveň řekl, že nový termín potvrdí dnes nebo v úterý.
čtk, tb