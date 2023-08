Trump v Georgii: Svět poprvé viděl policejní snímek amerického prezidenta

Geoffrey Hinton

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Bývalý americký prezident Donald Trump byl během posledních pěti měsíců už počtvrté zatčen. Jeho oficiální obvinění z trestných činů totiž vždy doprovází to, že se vzdá orgánům činným v trestním řízení a absolvuje úvodní proceduru. Po ní je mu oficiálně sděleno obvinění a následně se dozví, zda na něj bude uvalena vazba, nebo bude propuštěn na kauci.

Součástí úvodní procedury je tradiční fotografování, tzv. mugshot. Aktuální Mugshot Donalda Trumpa v Georgii je ovšem první, který se dostal na veřejnost. Jedná se ostatně o historicky vůbec první mugshot jakéhokoliv amerického prezidenta - a Trump na něm vypadá skutečně rozhořčeně.

Celé obvinění je podle něj ostatně jako obvykle „parodií spravedlnosti“. V Georgii je exprezident obviněn ze snahy falšovat koordinovaně se skupinou pachatelů výsledky prezidentských voleb v roce 2020. Mezi údajné spoluviníky patří i bývalý starosta New Yorku a pozdější Trumpův právník Rudy Giuliani.

V oficiálních policejních záznamech doprovázejících otisky prstů a fotografii, jež nepochybně vejde do dějin, je Trump popsán jako bílý muž, vysoký 6 stop a 3 palce (189cm) a vážící 215 liber (97kg), s blonďatými vlasy a modrýma očima.

Autor: @REALDONALDTRUMP VIA X/VIA REUTERS

Záznam neuvádí, že možný pachatel je také zdatný obchodník. Hodinu po zveřejnění fotografie již byly na webových stránkách exprezidenta k dostání trička nebo hrnky vyzdobené mugshotem doplněným nápisem Never Surrender, Nikdy se nevzdávej. Post, kterým na to upozornil na sociální síti X, dříve twitteru, je zároveň první, který tu zveřejnil od 8. ledna 2021. To bylo dva dny poté, co jeho příznivci vtrhli do budovy Kongresu ve Washingtonu.

K věznici v okrese Fulton, kde je 77letý politik veden jako vězeň číslo P01135809, přijela kolona zhruba 30 minut poté, co na letišti v Atlantě přistálo jeho soukromé letadlo. Před věznicí čekaly desítky Trumpových příznivců i odpůrců a ještě početnější skupina novinářů. Trump byl propuštěn na kauci 200 000 dolarů, po 20 minutách věznici zase opustil a vydal se zpět na letiště.

I když to bylo už počtvrté, kdy se vydal úřadům, zkušenost s tím, že by se tak stalo ve vězení - a ještě tak problematickém jako je to v okrese Fulton - dosud neměl. Ve trojici předchozích případů se podobná procedura vždy odehrála v budově soudu.

Trump mluví o tom, že obvinění mu mají mu zabránit, aby se ve volbách příští rok vrátil do Bílého domu. Každopádně navzdory obviněním je zatím v republikánském poli jasným favoritem na to, aby získal nominaci na prezidenta. Jiří Sobota

Kreml popřel, že by nechal zabít Jevgenije Prigožina; prý je to úplný nesmysl. Luis Rubiales, šéf španělského fotbalu, nehodlá odstoupit po kritice za to, že po finálovém vítězství španělských fotbalistek na mistrovství světa jednu z nich bezdůvodně políbil na ústa, což sama hráčka později komentovala slovy “neužívala jsem si to”. Indonéský ledovec, nazvaný Ledovec věčnosti, rychle odtává. Česku hrozí bouře a místní velké voda. Nizozemský pivovar Heineken prodal všechna svá ruská aktiva v zemi za jedno euro. Ukrajina se stále raduje z nizozemského slibu na dodávky stíhaček F-16. Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy, který se nedávno podělil se světem o svůj geopolitický náhled a přesvědčení, že je potřeba se se současným Ruskem přátelit, jde k soudu kvůli podezření, že se nechal podplácet jedním z nejbizarnějších diktátorů dvacátého století, libyjským vůdcem Muammarem Kaddáfím. Do Chile se za svou rodinou se po čtyřiceti letech vrátil Jimmy Lippert Thyden, unesený hned po narození Pinochetovou diktaturou do Spojených států, kde žil v adopci. Český oštěpař Jakub Vadlejch postoupil na budapešťském mistrovství světa v atletice do finále a doufá ve zlato.

Předchozí vydání najdete na webu respekt.cz v rubrikách Informační servis a Newsletter