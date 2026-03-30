Trump poslal na Blízký východ další tisícovky vojáků, specialistů na vylodění. A opět vyhrožuje válečnými zločiny
Na Blízký východ dorazily stovky příslušníků elitních složek amerických ozbrojených sil, mezi nimiž jsou členové speciálních jednotek námořnictva SEALs či elitní jednotky americké armády specializované na přímé, tajné a záchranné akce, Army Rangers. Uvedl to dnes zpravodajský server CBS News. V oblasti jsou už podle serveru také tisíce příslušníků americké námořní pěchoty a výsadkáři.
Vyslání amerických elitních sil do oblasti má podle zdrojů CBS News poskytnout prezidentovi Donaldu Trumpovi možnosti, jak zakročit proti Íránu. Zahrnovat by to mohlo operace, jejichž cílem by bylo otevřít Hormuzský průliv, který je klíčový pro přepravu ropy, zkonfiskovat ropu na íránském ostrově Charg či vzít Teheránu jeho zásoby obohaceného uranu.
Ostrov Charg leží asi 25 kilometrů od íránské pevniny a slouží jako exportní terminál pro 90 procent vývozu ropy z islámské republiky.
Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM se ke zprávě odmítlo vyjádřit. V sobotu CENTCOM informovalo, že na Blízký východ na palubě lodi USS Tripoli připlulo 3500 členů námořnictva a námořní pěchoty.
Údery proti Íránu, které zažehly regionální válku, Spojené státy a Izrael zahájily 28. února. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
čtk, tb