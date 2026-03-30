Hnutí STAN nominuje na post místopředsedkyně sněmovny Barboru Urbanovou
Starostové a nezávislí nominují na místopředsedkyni Sněmovny poslankyni Barboru Urbanovou. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan se rozhodl dál o funkci neucházet. Poslanci Starostů o tom rozhodli dnes na svém uzavřeném jednání, na kterém řešili další postup poté, co Sněmovna ani na čtvrtý pokus Víta Rakušana nezvolila do funkce. Bývalý ministr vnitra narážel u poslanců koaličních ANO, SPD a Motoristů, a to zejména kvůli údajnému propojení s korupční kauzou Dozimetr.
"Starostové očekávají, že poslanci vládní většiny dodrží politické dohody a ve volbách o doplnění vedení dolní komory nominaci potvrdí," sdělilo hnutí. Poslanecký klub projednával i nominaci Věry Kovářové, u které koaliční poslanci dávali v minulých týdnech najevo svou možnou podporu. Kovářová byla místopředsedkyní dolní komory v minulém volebním období. Urbanová dnes získala podporu poslanců STAN v tajném hlasování. Mluvčí hnutí Sára Beránková na dotaz Respektu, kolik lidí preferovalo právě Urbanovou sdělila jen: “Její podpora byla přesvědčivá.”
Rakušan dnes zopakoval, že koalice ukázala, že dodržet umí jen ty dohody, které se týkají nevydání jejich šéfů spravedlnosti. "Nechci dál blokovat zvolení zástupce opozice do vedení Sněmovny. Takže poté, co si mě kluby ANO a SPD vybraly jako úhlavního nepřítele a jasně deklarovaly, že mi podporu v žádném případě nedají, jsem klubu navrhl, abychom nominovali poslankyni Barboru Urbanovou," uvedl.
Urbanová chce ve funkci navázat na své zkušenosti z minulého volebního období. "Dařilo se mi vyjednávat řešení napříč politickým spektrem, která nebyla jen prázdným kompromisem, ale skutečným výsledkem v zájmu opomíjených témat a zranitelných osob," řekla. Poslancům i veřejnosti chce nabídnout úsilí o fungující Sněmovnu a kultivovanou politickou debatu. "Dlouhodobě mi vadí, jakým způsobem jednání pléna probíhají, a věřím, že v roli místopředsedkyně mohu přispět ke změně," uvedla. čtk, kj