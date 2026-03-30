Primátor Karviné Wolf, obviněný z manipulování fotbalových zápasů, nechce odstoupit z funkce
Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. V podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a ucházet se o obhajobu postu. Primátor na dnešním briefingu znovu odmítl vinu. K trestnímu řízení se ale on ani jeho právní zástupkyně blíže nevyjádřili. Podle opozice by Wolf měl odstoupit z funkce. Zástupci koalice ČTK řekli, že Wolfovu rezignaci nepožadují.
"Od začátku mám v této věci jasno. S obviněním nesouhlasím a jsem přesvědčen, že se vše vysvětlí. Od samého počátku plně spolupracuji s orgány činnými v trestním řízení a věřím v zákonné postupy a spravedlivé posouzení věci," uvedl karvinský primátor. Odmítl, že by měl cokoliv společného se sázením na fotbalové zápasy nebo že by byl organizátorem a hlavní postavou kauzy. Konkrétněji se však nevyjádřil. "S ohledem na probíhající vyšetřování nemohu sdělovat další podrobnosti, jakmile to bude možné, tak veřejnost budu otevřeně informovat," řekl Wolf.
Potvrdil, že byl v cele předběžného zadržení a po výslechu, v němž odmítl svou vinu, ho policie propustila na svobodu. Dnes se vrátil do práce a v čele města chce zůstat. "Neuvažuji o rezignaci. Budu sedět ještě s koaličními partnery a opozicí, budeme se o tom dále bavit, ale v tuto chvíli neuvažuji, že bych rezignoval," uvedl primátor. Řekl, že od koaličních partnerů, s nimiž měl možnost se setkat, cítí důvěru a nepředpokládá tak, že by v koaliční spolupráci nastaly nějaké změny. Wolf potvrdil, že stále platí jeho zájem kandidovat v komunálních volbách a měl by být lídrem nezávislé kandidátky.
Zástupci SOCDEM a ANO, kteří v Karviné tvoří koalici, Wolfovu rezignaci nepožadují. "Ctíme presumpci neviny, takže jsme za jedno," řekl ČTK náměstek primátora Lukáš Raszyk (SOCDEM). Radní Martin Gebauer (ANO) dodal, že se chce nejprve s primátorem setkat. "Dnešní vyjádření jsem neslyšel. Zatím jsem s ním ani nemluvil. Potřebujeme si nejprve promluvit. Třeba na bázi kolegiální nebo koaliční. Pak si budu schopen udělat názor," řekl ČTK. Naopak opoziční zastupitel Miroslav Hajdušík (KSČM) minulý týden uvedl, že by rezignace byla nejlepším řešením. "Když řídíte město, měl by ten člověk být bezúhonný a s nějakým morálním kreditem. Jestliže tohle je narušeno, tak každý chlap řekne, že udělal chybu a předá to někomu jinému," řekl Hajdušík. Dnes se ČTK jeho vyjádření nepodařilo získat.
Wolf uvedl, že prvoligový fotbalový klub MFK Karviná založil v roce 2003, přestože teď není v žádných jeho orgánech, pomáhá s jeho fungováním. Klub po kauze přišel o sponzory, jaký to na něj bude mít dopad, ale není příliš jasné. Wolf se k jeho fungování nechtěl vyjadřovat. Nepředpokládá ale, že by mu za této situace pomohlo město, které dotuje klub 20 miliony korun. Peníze směřují na podporu mládeže a provoz a údržbu stadionu včetně sportovní haly Kovona, kterou využívají i jiné sportovní oddíly. Z městských peněz podle mluvčí města Moniky Dankové nejsou financovány platy hráčů.
"Na této půdě se k fotbalovému klubu nechci vyjadřovat, v současné době tam oficiálně žádnou funkci nemám. Vím, že klub hospodaří dobře. Mrzí mě, že někteří partneři odstoupili, ale předpokládám, že to nebude mít žádný vliv na fungování klubu," míní Wolf. Doufá, že město v souvislosti s kauzou o prvoligový fotbal nepřijde. Za problém nepovažuje ani případný mimořádný audit, který by prověřil, jak klub pracoval s městskými dotacemi. "Jsem přesvědčený, že fotbalový klub je absolutně v pořádku," dodal.
Wolf předpokládá, že se s představiteli klubu v nejbližší době setká a budou se o situaci bavit. Z orgánů odešel, protože byl v minulosti několikrát médii obviňován z možného střetu zájmů, což primátor odmítá. "Jsem členem spolku, pomáhám jim a to je všechno. Klub má problém, že odcházejí sponzoři, na druhou stranu má řadu kvalitních hráčů, kteří mají svou hodnotu. Bude záležet na klubu, jakou cestou se rozhodnou jít," podotkl Wolf.
Policisté obvinili v korupční fotbalové kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvodu, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část z nich viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině. U pěti obviněných byl podán návrh na vzetí do vazby, Wolf mezi nimi nebyl. Tři návrhy projednával Okresní soud ve Zlíně, dva Městský soud v Brně. Do vazby soudy poslaly čtyři obviněné.
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila disciplinární řízení mimo jiné s prvoligovou Karvinou, kterou podezírá z porušení disciplinárního řádu FAČR, konkrétně narušení regulérnosti soutěže a úplatkářství tím, že prostřednictvím Wolfa či dalších lidí nabídla úplatek rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, aby ovlivnili prvoligové utkání s Českými Budějovicemi v březnu 2024. Řešit se má rovněž možný úplatek 100.000 korun a příslib přestupu do Karviné pro tehdejšího hráče Českých Budějovic Samuela Šiguta, stejně jako obdobná nabídka adresovaná Filipu Štěpánkovi v souvislosti s barážovými zápasy Karviné proti Vyškovu na přelomu předloňského května a června.
