Kancléř Merz by chtěl, aby se do Sýrie vrátila velká většina uprchlíků žijících v Německu
Německo a Sýrie vytvoří společnou operační skupinu, která bude pomáhat Syřanům při návratu z Německa do vlasti. Po jednání s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou to dnes na tiskové konferenci řekl německý kancléř Friedrich Merz. Německo je podle něj připraveno pomoci s hospodářskou a politickou stabilizací Sýrie. Šara podle kancléře při jednání řekl, že všichni Syřané žijící v Německu jsou ve své vlasti vítáni.
K poválečné obnově Sýrie by měli podle Merze významně přispět lidé, kteří uprchli za hranice. Většina Syřanů žijících nyní v Německu se podle kancléře chce vrátit. Šaru kancléř zároveň vyzval, aby v Sýrii "vytvořil prostor" pro to, aby se mohli vrátit všichni - bez ohledu na etnický původ či náboženské vyznání.
Šara se dnes dopoledne sešel s prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, jednal se zástupci německého hospodářství a po poledni jednal s Merzem. Návštěvu doprovázejí přísná bezpečnostní opatření i protesty Šarových odpůrců.
V prosinci 2024 padl v Sýrii autoritářský režim prezidenta Bašára Asada, a to pod tlakem ofenzivy povstalců z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS). Novým prezidentem se stal právě vůdce povstalců Šara. Skončila tím oficiálně i syrská válka, která začala už v roce 2011.
V Německu pád Asadova režimu vyvolal debatu, zda není na čase, aby se syrští uprchlíci vrátili do vlasti a pomohli ji znovu vybudovat. Například německý ministr zahraničí Johann Wadephul ale loni na podzim po návštěvě Damašku zapochyboval, zda je možné, aby se Syřané začali hromadně vracet vzhledem k míře destrukce. Popudil tím část svých kolegů z konzervativní unie CDU/CSU, kteří prosazují přísnější migrační politiku.
Podle údajů ministerstva vnitra nyní pobývá v Německu s různým statusem zhruba 950.000 Syřanů. Většina z nich přišla v letech 2015 a 2016 ve velké uprchlické vlně. Řada z nich už ale po deseti letech v zemi má německé občanství.
čtk, tb