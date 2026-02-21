Trump oznámil zvýšení desetiprocentního globálního cla na 15 procent
Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že s okamžitou platností zvyšuje své nové clo na dovoz do Spojených států ze všech zemí z deseti na 15 procent.
Nejvyšší soud USA v pátek označil za nezákonná plošná globální cla, která Trump v minulosti uvalil na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Trump verdikt označil za ostudný a oznámil, že zavádí nová desetiprocentní globální cla podle článku 122 amerického obchodního zákona. Opatření mělo vstoupit v platnost v úterý.
"Jako prezident Spojených států amerických s okamžitou platností zvyšuji celosvětové clo ve výši deset procent pro země, z nichž mnohé po desetiletí bez náhrady 'okrádaly' USA (dokud jsem nepřišel já!), na plně povolenou a právně prověřenou úroveň 15 procent," napsal Trump v příspěvku na Truth Social.
Podle článku 122 obchodního zákona z roku 1974 může prezident zavádět nová cla ve výši až 15 procent s maximální délkou platnosti 150 dní. Případné prodloužení musí schválit Kongres. Trump dnes uvedl, že během tohoto období bude jeho administrativa pracovat na zavedení nových a "právně přípustných" cel.
Nejvyšší soud v pátek rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, neboť při zavedení plošných cel na základě zákona, který se vztahuje na mimořádné situace, potřeboval souhlas Kongresu.