Trump připustil, že uvažuje o omezeném vojenském úderu na Írán
Americký prezident Donald Trump připustil, že zvažuje omezený vojenský úder na Írán, ale bližší podrobnosti o možném americkém útoku nesdělil. Informuje. "Myslím, že mohu říct, že to zvažuji," odpověděl na otázku, zda uvažuje o úderu malého rozsahu s cílem přimět Írán, aby uzavřel novou jadernou dohodu.
Spojené státy jsou podle dvou nejmenovaných amerických zdrojů citovaných Reuters v pokročilé fázi plánování vojenské akce namířené proti Íránu. Možnosti zahrnují cílené útoky na jednotlivce i svržení teokratického režimu. Podle agentury to znamená, že se USA připravují na konflikt s Íránem, pokud selžou pokusy řešit otázky týkající se íránského jaderného programu diplomatickou cestou.
Agentura už minulý týden napsala, že se americká armáda připravuje na možnou několikatýdenní operaci proti Íránu, při níž by mohla zasáhnout jeho bezpečnostní zařízení i jadernou infrastrukturu. Zdroje Reuters, které hovořily pod podmínkou zachování anonymity, ale které agentura označuje za americké činitele, nesdělily jména osob, které by se mohly stát terčem amerického útoku, ani jakým způsobem by Spojené státy mohly usilovat o svržení režimu bez přítomnosti pozemních vojsk.
Úterní nepřímé rozhovory v Ženevě mezi americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem a šéfem íránské diplomacie Abbásem Arakčím měly za cíl zastavit prohlubující se spor ohledně íránského jaderného programu. Toho se Írán odmítá vzdát a zároveň dlouhodobě tvrdí, že neusiluje o vývoj jaderné zbraně.
Trump ve čtvrtek v úvodu prvního zasedání jeho Rady míru ve Washingtonu řekl, že si dává deset dní na to, aby se rozhodl, zda lze s Íránem dosáhnout smysluplné dohody o jeho jaderném programu.
K Íránu se mezitím přesouvá nejmodernější letadlová loď v americkém arzenálu Gerald Ford. Do regionu by mohla doplout už tento víkend. Prostředky amerického letectva umístěné v Británii, včetně tankovacích letadel a stíhacích letounů, se rovněž přesouvají blíže k Blízkému východu.