Opozice vítá v hospodářské strategii vlády pozitivní směr, ale chybí jí finanční krytí
Vládní hospodářská strategie, jak ji v pátek představili zástupci vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO), jde podle opozice správným směrem. Problém vidí lídři ODS, TOP 09 a lidovců v jejím naplňování, finančním krytí a chybějícím posouzení ekonomických dopadů, vyplývá z jejich reakcí.
Politici ODS, TOP 09 a lidovců se shodli na tom, že dokument definuje správná témata i priority. Na řadě kroků by se s novým kabinetem shodli. Podle šéfa TOP 09 Matěje Ondřeje Havla, ale šlo spíš o PR prezentaci než představení konkrétních řešení a dost podobně je na tom dokument.
"V praxi navíc hospodářská politika vlády jde často opačným směrem – slibuje levnější energie, investice a modernizaci, zatímco strukturální deficit, snaha o zrušení naší důchodové reformy a rostoucí mandatorní výdaje dlouhodobě berou ekonomice prostor k růstu, takže strategie v tuhle chvílí působí spíš jako líbivý marketing než proveditelný plán," uvedl Havel. Dodal, že plné ovládnutí energetické společnosti ČEZ státem je pro jeho stranu nepřijatelné.
Předseda ODS Martin Kupka řekl, že vicepremiér Karel Havlíček (ANO) v řadě bodů prozřel a dal za pravdu krokům předchozí vlády. "Třeba pružnost pracovního práva odkazuje na dánský model, tak předpokládám, že nás bude čekat úprava pracovního práva třeba i výpověď bez udání důvodu s jasnými podmínkami," uvedl Kupka.
"Očekávám také, že v případě například přístupu zahraničních pracovníků na český pracovní trh odkáže (předsedu SPD) Tomia Okamuru do patřičných mezí a řekne jasně a srozumitelně, že české nemocnice a stavebnictví se bez kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí neobejde," odkázal Kupka na pnutí ve vládní koalici v některých tématech.
Bývalý ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN) uvedl, že strategie v mnohém navazuje na jeho práci. "Na druhou stranu je to v mnoha ohledech spíše Strategie pro minulost, zapomíná se na moderní udržitelné technologie, které už dnes tvoří 20 procent českého exportu," uvedl. Strategie podle něj také mluví hodně o betonu, a už tolik ne o lidech. Dokument navíc vůbec nejde dohromady s tím, co přináší návrh státního rozpočtu, míní. Zmínil snížení výdajů na vědu a výzkum, na bezpečnost či nedostatečný objem peněz na bydlení.
Rozpory Vlček spatřuje i mezi koaličními partnery. "ANO hovoří o nutnosti nových pracovních sil, to je v rozporu s SPD. ANO počítá s budováním akceleračních zón, to odmítají Motoristé," uvedl. Naopak pochválil kontinuitu v rozvoji jaderné energetiky, podpoře exportu či v rozvoji umělé inteligence. "Velkým problémem pro naplňování strategie je stále nevyřešený střet zájmů Andreje Babiše, protože to významně ohrožuje evropské finanční toky," dodal.
V energetice pokládá Kupka za důležité, aby se stát také zaměřil na digitalizaci a chytrá řešení spotřeby. Souhlasí s konstatováním, že je třeba posilovat posilovat obnovitelné zdroje a přenosovou soustavu. Shodu vidí Kupka i u změny vzdělávací soustavy, aby se podařilo víc spojit zaměstnavatele a školy, aby hlavně studenti v posledním ročníku středních škol se mohli dostat do přímého kontaktu s praxí ve spolupráci se soukromým sektorem.
"Podpořím jistě stahu o omezení zbytečné regulace a byrokracie, kdyby se inspirovali kroky, které se podařilo udělat v dopravě, tak to určitě podpoříme a byla by to cesta dobrým směrem," uvedl. Největší riziko spatřuje v ledabylosti dokumentu. "Kroky nemají cenovku, nevíme, co budou znamenat ekonomicky, třeba i tam, kde se mluví o daňovém zvýhodnění, změně odpisů. Musejí dát reálné odhady, co to bude stát rozpočet, aby to nebylo jako těšínská jablíčka, ale skutečný plán," uzavřel.
Poslanec KDU-ČSL Benjamin Činčila označil za pozitivní, že je strategie orientovaná na privátní sektor, start-upy nebo kapitálový trh. "Problém je ale v rozporu mezi slovy a činy. Máme tu strukturální deficity a vláda zadlužuje budoucnost, aniž by šlo o skutečně prorůstové investice. Andrej Babiš mluví o proinvestičním zadlužování, ale realitou jsou často provozní výdaje a plošné podpory. Věda a výzkum nejsou skutečnou prioritou, jelikož se rozpočtově škrtají," uvedl.
"Karel Havlíček říká, že peněz je dost, jen se neumí využít. Pokud je to pravda, je to selhání řízení," řekl Činčila. Řešením podle něj ale nejsou plošné škrty ani plošné dotace bez adresnosti. "Už tu byla strategie Země pro budoucnost s minimálními výsledky. Bez rozpočtové odpovědnosti, měření efektivity a skutečné podpory vědy a výzkumu zůstane i tahle strategie jen hezkým dokumentem," dodal.