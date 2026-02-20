0:00
Síť X se odvolala proti unijní pokutě ve výši 120 milionů eur za porušení pravidel obsahu

Sociální síť X miliardáře Elona Muska podala odvolání k nejvyššímu soudu Evropské unie proti pokutě 120 milionů eur, kterou dostala loni v prosinci od Evropské komise za porušení pravidel pro digitální obsah.

Pokuta pro X byla první uloženou podle nařízení EU o digitálních službách (DSA), které čelí v USA kritice a obviněním z podpory cenzury. EK ve svém odůvodnění pokuty uvedla, že X mimo jiné nedodržela povinnosti v oblasti transparentnosti, což vyvolalo ostrou reakci Spojených států.

Firma se proti sankci odvolala k Tribunálu EU a označila vyšetřování, které vedla EK jako unijní dozor nad digitálním prostorem, za neúplné a povrchní. Dodala, že případ představuje první soudní napadení sankce podle DSA, a tvrdí, že řízení provázely závažné procesní chyby a porušení práva na obhajobu. Mluvčí EU řekl, že komise je o odvolání informována a je připravena své rozhodnutí u soudu obhájit.

EU zahájila vyšetřování v prosinci 2023 a loni uvedla, že X porušila povinnosti transparentnosti podle DSA. Podle EK firma klamavě nastavila systém své "modré fajfky" u ověřených účtů a neposkytla výzkumníkům přístup k veřejným datům. Elon Musk tehdy reagoval výzvou ke "zrušení" EU.

O několik týdnů později americké ministerstvo zahraničí uvalilo sankce na pět osob včetně bývalého eurokomisaře Thierryho Bretona, který se jako někdejší hlavní regulátor digitální oblasti v EK s Muskem a dalšími technologickými podnikateli opakovaně střetával kvůli dodržování unijních pravidel.

Síť X se opakovaně dostává do hledáčku unijních regulátorů. Mimo jiné úřady prověřují, jak platforma bojuje proti šíření nelegálního obsahu a manipulacím. V lednu 2026 EU zahájila další šetření kvůli tomu, že chatbot s umělou inteligencí Grok generoval sexualizované falešné snímky žen a nezletilých, což vyvolalo mezinárodní kritiku.

