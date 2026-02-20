Nejvyšší soud se postavil proti Trumpovým plošným clům. Ostudné, zavedu nová, reagoval
Americký nejvyšší soud poměrem šesti ku třem označil mechanismus, kterým prezident Donald Trump zavedl plošná globální cla, včetně těch recipročních, za nezákonný. Soud rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, když cla zavedl na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích z roku 1977. Podle soudu se totiž jmenovaný zákon na zavádění dovozních cel nevztahuje. Pravomoc zavádět cla má podle ústavy Kongres. Trump rozhodnutí soudu označil za hluboké zklamání a ostudu a pohrozil novými cly s tím, že nemusí žádat Kongres o svolení.
Předseda nejvyššího soudu John Roberts ve zdůvodnění uvádí, že většina soudců dospěla k závěru, že ústava "velmi jasně" zavádění daní, což zahrnuje i zavádění cel, svěřuje do kompetence Kongresu. "Autoři ústavy nesvěřili žádnou část daňové pravomoci výkonné moci," uvedl Roberts. Trump rozhodnutí soudu označil za hluboké zklamaní s tím, že se za soudce, kteří hlasovali proti clům, stydí. Zároveň prohlásil, že má možnosti, jak zavést ještě tvrdší cla. A poznamenal, že země, které se nyní radují, se nebudou radovat dlouho.
Soud tímto krokem potvrdil dřívější rozhodnutí nižší instance, podle níž Trump zavedením plošných cel podle zákona z roku 1977 překročil pravomoci. Rozhodnutí soudu je vyústěním žaloby podniků dotčených cly a 12 amerických států, z nichž většinu spravují demokraté.
Soudci Samuel Alito, Clarence Thomas a Brett Kavanaugh s rozhodnutím většiny nesouhlasili. "Cla, o něž se zde jedná, mohou, nebo nemusí být moudrou politikou. Avšak z hlediska textu, historie a precedentů jsou zjevně zákonná," uvedl Kavanaugh ve svém stanovisku.
Trump zákon o pravomocích využil k zavedení cel vůči téměř všem obchodním partnerům USA, aniž by o souhlas požádal Kongres. Zmíněný zákon využili minulí američtí prezidenti v desítkách případů, často k zavedení sankcí, avšak Trump jej použil k zavedení cel jakožto první.
Rozhodnutí může mít významné ekonomické dopady. Cla měla v příští dekádě vynést biliony dolarů a ze soudem zrušených cel bylo vybráno již přes 175 miliard USD, které by mohly být firmám a spotřebitelům vráceny. Rozhodnutí také zvyšuje nejistotu ohledně obchodních dohod a globálních trhů. Cla byla používána jako páka při vyjednávání mezinárodních dohod a jejich zrušení může ovlivnit investice v řádu bilionů USD a přístup amerických firem na zahraniční trhy. Dopady se dotýkají i amerických spotřebitelů a firem.
Rozhodnutí soudu zároveň nepokrývá některá cla, například na dovoz oceli, hliníku, dřeva či automobilů, která byla podle serveru BBC zavedena na základě jiného zákona z roku 1962. Verdikt tak nebrání Trumpově administrativě v zavedení cel na základě jiných zákonů. Ačkoliv takové zavedení cel bude zřejmě pomalejší a komplikovanější proces, představitelé Trumpovy administrativy již dali najevo, že chtějí cla zachovat na základě jiných mechanismů.