Babiš vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu, opozice mu nevěří
Opoziční lídři nemají střet zájmů premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše za vyřešený. Po zveřejnění informace, že premiér akcie holdingu Agrofert k pátku vložil do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, podle nich zůstávají otázky a pochybnosti. Například kolem dalších firem mimo skupinu a nezveřejněného statutu fondu. Právní konstrukt podle nich nedává jistotu, že Česko na věc nedoplatí. Upozorňují na vymáhání neoprávněně čerpaných dotací firmám Agrofert z dob Babišovy předchozí vlády.
"Proč dodnes nebyl zveřejněn statut trustu? A platí ještě ten patetický slib z videa, že 'už nikdy' opravdu znamená nikdy? A kromě Agrofertu, co zbylé firmy? Mnoho otázek. Málo odpovědí, pane premiére," napsal na síti předseda ODS Martin Kupka.
Lidovci mají podle předsedy Marka Výborného pochybnosti, že řešení obstojí před evropskými předpisy. "Podle informací z daného trustu navíc vyplývá, že to, co Andrej Babiš zveřejnil, tj. že podniky holdingu Agrofert a.s. připadnou jeho dětem až po jeho smrti, se nezakládají na pravdě. Potenciální střet zájmů navíc nehrozí pouze u společností holdingu Agrofert, ale i u dalších společností, jako je např. SynBiol," napsal ČTK. Dodal, že veřejnosti premiér dluží transparentní vysvětlení.
"Slova Andreje Babiše, že má střet zájmů vyřešený, neznamenají nic," sdělil předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Uvedl, že organizace Transparency International varuje, že tento právní konstrukt nemusí obstát a Česko může nést následky. "Papír snese všechno, realita už méně, to jsme u něj v minulosti viděli. Doufám, že na to nedoplatí naše země," uvedl.
Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana premiér neříká pravdu. "Agrofert není jediným jeho byznysem v Česku, neřešený zůstává jeho vliv na skupinu SynBiol. Zároveň přetrvává otázka, proč veřejnosti lhal, když tvrdil, že jeho rodina nebude mít na Agrofert vliv až do jeho smrti, a proč odmítá zveřejnit dokumenty týkající se svěřenského fondu. Zkrátka to vypadá, že pan Babiš se snaží veřejnost opít rohlíkem z Penamu," sdělil.
Také místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová má za to, že premiér vložením Agrofertu do svěřeneckého fondu svůj střet zájmů nevyřešil. "Evropská pravidla mluví jasně – střet zájmů se posuzuje i přes rodinu. Pokud by Babišovy firmy znovu čerpaly dotace a zemědělský fond jejich vyplácení obnovil, hrozí, že se zopakuje scénář z první Babišovy vlády. Tedy, že se premiér nezákonně napakuje a občané za to zaplatí miliardy," sdělila. Zmínila zatím nevyřešené vymáhání dotací za dobu první Babišovy vlády.
"Celkem 7,5 miliardy korun z minulosti Agrofert do dnešního dne nevrátil. A místo nápravy se teď Babišova vláda snaží rozložit služební zákon a dosadit si na úřady loajální lidi. To není řešení střetu zájmů. To je příprava na jeho pokračování, " uvedla.