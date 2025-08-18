Trump odmítl, že by Ukrajina mohla vstoupit do NATO
Americký prezident Donald Trump vyloučil návrat Krymu Ukrajině i případný vstup Ukrajiny do NATO. Vyjádřil se v tom smyslu v noci na dnešek na své sociální síti Truth Social. Zároveň vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby umožnil ukončení otevřené války, kterou proti Ukrajině v únoru roku 2022 rozpoutalo Rusko. Trumpa tvrdí, že ji Zelenskyj, kterého dnes přijme v Bílém domě, může ukončit "téměř okamžitě". Podobné vzkazy přitom západní lídři obvykle adresují ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který agresi vůči sousední zemi rozpoutal.
"Prezident Ukrajiny Zelenskyj může válku s Ruskem ukončit téměř okamžitě, pokud bude chtít, nebo může v boji pokračovat. Vzpomeňte si, jak to začalo. Nedostane zpět Krym, který dal Obama (před 12 lety, bez jediného výstřelu!), a UKRAJINA NEVSTOUPÍ DO NATO. Některé věci se nikdy nemění!!!" napsal Trump, který dnes Zelenského a také několik dalších evropských lídrů přijme v Bílém domě.
Dnešní schůzka v Bílém domě bude následovat po pátečním jednání mezi Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce, kam nebyl pozván Zelenskyj ani Evropané. Státníci chtějí vyvinout tlak na Rusko, aby přistoupilo k ukončení války, kterou proti Ukrajině vede čtvrtým rokem.
Putin podle zdrojů západních médií podmiňuje ukončení války tím, že se Ukrajina vzdá celého Donbasu, tedy Doněcké a Luhanské oblasti, včetně svých opevnění, která brání ruským silám v dalším postupu na západ. Na oplátku je ochoten zmrazit nynější frontové linie v Chersonské a Záporožské oblasti, které Rusové okupují z menší části. Krymský poloostrov Rusko anektovalo už v roce 2014, tedy v době, kdy byl americkým prezidentem demokrat Barack Obama, kterého Trump zmiňuje ve svém příspěvku.
Rusko kromě toho odmítá mimo jiné vstup Ukrajiny do NATO. Podle Trumpova zmocněnce Stevea Witkoffa ale Putin souhlasí s tím, aby Spojené státy a Evropa poskytly Ukrajině bezpečnostní záruky podobné článku 5 smlouvy o Severoatlantické alianci o kolektivní obraně.
Účast na dnešním jednání v Bílém domě potvrdili také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz, italská premiérka Giorgia Meloniová, finský prezident Alexander Stubb, britský premiér Keir Starmer a šéf NATO Mark Rutte.
Trump označil dnešek za "velký den" v Bílém domě. "Nikdy jsem neměl tolik evropských lídrů najednou. Je mi velkou ctí je hostit!!!" napsal také Trump na Truth Social. čtk, ok