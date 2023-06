Trump míří opět před soud, tentokrát za nakládání s tajnými dokumenty

Geoffrey Hinton

Vlak se soudními trablemi Donalda Trumpa se definitivně rozjel. Ve čtvrtek v noci sám americký exprezident informoval na sociálních sítích, že byl obviněn z nezákonného přechovávání utajených dokumentů, a v úterý by měl zamířit k floridskému soudu. Je to už druhé Trumpovo obvinění, to první si vyslechl únoru v New Yorku kvůli falšování předvolebních dokumentů v případě platby pornoherečce Stormy Daniels. A mezitím byl Trump odsouzen k zaplacení pěti milonů dolarů novinářce E. Jean Caroll za sexuální zneužití a pomluvu.

Čerstvé obvinění přichází od federálních úřadů a je tak potenciálně nejvážnější. Když Donald Trump opouštěl Bílý dům, odnesl si s sebou krabice plné dokumentů – od dopisů, které si psal s Kim Čong-unem přes dokumenty, které mají údajně obsahovat informace o jaderných zařízeních zahraničních vlád, až po nespecifikované bezpečnostní informace. Podle amerických zákonů patří tyto dokumenty prezidentským archivům, Trump nicméně trvá na tom, že je „odtajnil“ – „když jste prezident, tak to stačí říct a bude to tak“ – a jsou jeho (nutno dodat, že žádný z jeho právníků toto tvrzení nikdy neopakoval u soudu). S úřady pak příliš nespolupracoval a loni v září agenti FBI kvůli dokumentům prohledávali i jeho floridské sídlo Mar-a-Lago.

Konkrétní obvinění nebyla ještě zveřejněna – stane se tak až v úterý před soudem – podle informací amerických médií a toho, co řekl sám Trump, mezi nimi bude kromě nezákonného držení dokumentů i poskytování falešné výpovědi nebo pokus o maření spravedlnosti. V souhrnu mu hrozí až několik let vězení. Vyšetřování formálně spadá pod ministerstvo spravedlnosti, jeho šéf, Marrick Garland, ale jmenoval na ministerstvu nezávislého speciálního vyšetřovatele Jacka Smithe, aby co nejvíce minimalizoval dojem, že je to Bidenův kabinet, kdo Trumpa vyšetřuje. Právě to jsou argumenty Trumpa a dalších výrazných republikánů, kteří v reakci na obvinění mluví o „politizaci spravedlnosti“. Trumpův hlavní soupeř v primárkách, floridský guvernér Ron de Santis prohlásil, že „zneužívání federálních zákonů představuje smrtelné nebezpečí pro svobodnou společnost“, šéf Republikánů ve Sněmovně Kevin McCarthy zase uvedl, že „stejně jako každý Američan, který věří ve vládu práva, stojí na straně Trumpa. Joe Biden měl utajené dokumenty desetiletí.“

S vyšetřováním nezákonně držených dokumentů se v americké politice v posledních měsících skutečně jakoby roztrhl pytel. Kromě Trumpa objevili američtí vyšetřovatelé tajné dokumenty i v soukromém sídle Joea Bidena (vedle toho prošetřují také například Trumpova viceprezidenta Mikea Pence). I v Bidenově případě byl jmenován speciální vyšetřovatel. Podle Bidenových zastánců je rozdíl mezi oběma případy hlavně v tom, že současný americký prezident s úřady plně spolupracuje a dokumenty okamžitě odevzdal. Celá situace je navíc paradoxní tím, že sám Donald Trump v předvolební kampani v roce 2016 za špatné nakládání s utajovanými informacemi kritizoval Hillary Clinton. „Budu vynucovat všechny zákony na ochranu utajovaných informací,“ tepal tehdy Trump Clinton za to, že jako ministryně zahraniční používala soukromý email místo chráněného vládního.

Tak jako mnohokrát s Trumpem, lze i nyní zvolat: takovou situaci Amerika ještě nezažila. A to nejenom v tom, že Trump je vůbec prvním exprezidentem, který byl obviněn z federálních zločinů. Zároveň je řádně ohlášeným, registrovaným – a v tuto chvíli hlavním – kandidátem republikánské strany na příštího prezidenta. Znovu kandiduje i Biden, pod jehož vládu vyšetřování spadá. Amerika navíc stále čeká na to, zda se federální vyšetřovatelé rozhodnout Trumpa obžalovat v tom nejvážnějších případě ze všech – vyšetřování útoku na Kapitol a pokusů zvrátit výsledek voleb. Barbora Chaloupková

Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo bývalého prezidenta Donalda Trumpa v kauze nakládání s utajovanými dokumenty po odchodu z Bílého domu. Je obviněný ze zadržování citlivých dokumentů, maření spravedlnosti či zločinného spiknutí. Předvolání k soudu v Miami dostal na úterý. Na TikToku výrazně přibývá takzvaných „sickfluencerů“, lidí, kteří se snaží vydělat na vyvolávání lítosti často spojené s nemocí. Vyšlo najevo, že Danil Šebunov, syn ruského ministra obrany Sergeje Šojgua, odjel loni v září před „částečnou mobilizací“ do války na Ukrajině do Turecka, kde se chce prosadit jako zpěvák pod pseudonymem Sheba. Vladimir Putin oznámil, že Rusko začne rozmísťovat jaderné zbraně v Bělorusku hned po dokončení stavby tamního skladu 7. až 8. července. Praha 1 plánuje zpoplatnit průjezd některých ulic u Vltavy pro automobily a tranzitní vozy. Od vybírání částky 200 korun za den u nerezidentů si slibuje zklidnění dopravy na obou březích řeky. 8,33 milionkrát kontrolovali loni revizoři v pražské MHD cestující. Uložili 255 115 pokut a vybrali 227,9 milionu korun – nejvíce od roku 2016. Severokorejský lídr Kim Čong-un zakázal sebevraždy. Označil je za „zradu socialismu“. V zemi podle jihokorejských zpravodajců stoupl meziročně počet sebevražd o 40 procent. Na Slovensku začala kampaň před předčasnými parlamentními volbami vyhlášenými na 30. září. Český dirigent a skladatel Petr Popelka povede od sezony 2024/25 Vídeňský symfonický orchestr. Šéfdirigentem bude pět let. Do Vídně odchází ze Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na Ostravské univerzitě začne od července působit celouniverzitní ombudsmanka. Bude jí vědecká tajemnice výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity Nikola Kostlánová. V její agendě budou zejména případy šikany, diskriminace, sexuálního obtěžování nebo bossingu. Švédská ekologická aktivistka Greta Thunberg vyšla střední školu. Tím končí své školní stávky za klima, které zahájila v roce 2018 před švédským parlamentem. V pravidelných pátečních protestech ale chce pokračovat jinou formou. Herec Johnny Depp oslavil šedesátku.

