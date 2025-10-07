Trump chce obcházet americké soudy s pomocí zákona o povstání z roku 1807. Pokračuje v nasazování armády proti městům vedeným jeho oponentům
Americký prezident Donald Trump v pondělí řekl, že by mohl použít zákon o povstání z roku 1807, pokud soudy budou blokovat jeho rozhodnutí o nasazení příslušníků Národní gardy v různých městech. Podle CNN se tak objevuje možnost, že použitím tohoto zákona obejde rozsudky, s nimiž nesouhlasí.
Trump se takto vyjádřil v situaci, kdy soud zablokoval vyslání Národní gardy do Portlandu v Oregonu a kdy u soudu skončil i Trumpův plán rozmístit členy rezervních složek amerických ozbrojených sil v Chicagu.
"Pokud by byli zabíjeni lidé a soudy nás zdržovaly, nebo nás zdržovali starostové či guvernéři, určitě bych to udělal," řekl o možnosti použití zákona o povstání Trump. Tento právní předpis prezidentovi umožňuje povolat vojska k potlačení občanských nepokojů nebo vzpoury. Naposledy byla armáda nasazena k přímé policejní akci na základě tohoto zákona v roce 1992.
V pondělí Trumpovo rozhodnutí poslat několik stovek členů Národní gardy do Chicaga napadli zástupce tohoto města i představitelé státu Illinois.CNN uvádí, že federální soudkyně dala Trumpově administrativě dva dny na to, aby se vyjádřila k žalobě státu Illinois, nasazení příslušníků Národní gardy však přímo nezablokovala.
Trump tvrdí, že rozmístění Národní gardy v demokraty vedeném Chicagu je nutné pro potírání násilí i k zajištění toho, aby zástupci federálních úřadů mohli ve městě vynucovat dodržování imigračních zákonů.
Příslušníci Národní gardy byli v posledních měsících již posláni do Los Angeles, Washingtonu a Memphisu, pokaždé navzdory odporu místních, demokraty vedených úřadů, které považují takové opatření za zcela neoprávněné.
čtk, tb