Tomio Okamura říká, že jeho SPD chce být ve vládě. Jisté to nemá
SPD má podle svého předsedy Tomia Okamury stále ambici být ve vládě, záležet bude i na tom, jestli ANO a SPD dají dohromady většinu alespoň 101 hlasů v nové sněmovně. Okamura to řekl novinářům ve volebním štábu SPD v pražském hotelu Don Giovanni. Případná koalice opřená pouze o 101 hlasů nicméně podle něj nemusí být dostatečně stabilní.
„Ideální by bylo být součástí vlády, uvidíme jaká bude ta konstelace," řekl. Dodal, že v době vyjádření měla SPD s ANO podle průběžných výsledků dostatek hlasů, ale to se může změnit po sečtení velkých měst, zejména Prahy. Místopředseda hnutí Radim Fiala předtím uvedl, že hnutí je připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO.
„V okamžiku, kdyby ANO a SPD měly možnou koalici přes 100 hlasů, tak to je, myslím, úplně jiná varianta, než kdyby SPD a ANO měly pod 100, a pak by byl potřeba další partner, kde se při pohledu na volební výsledky nabízejí v podstatě k jednání jenom Motoristé," řekl dále Okamura. Dodal, že vláda opřená o většinu jednoho hlasu by neměla jednoduchou situaci. „Lepší by určitě bylo, aby to bylo více než 101," řekl.
Předseda SPD dále uvedl, že očekávaný výsledek kolem osmi procent je pod očekáváními, která hnutí mělo. Ta byla dvojciferná. „V té poslední fázi, kdy se rozhoduje značná část voličů, tak se podařilo hnutí ANO oslovit ty tři, čtyři procenta voličů, kteří zvažovali ještě před volbami SPD," sdělil. Zásadní je nicméně podle něj konec současné vlády.
Na kandidátkách hnutí letos kandidovali i zástupci Trikolory, Svobodných a PRO, Okamura podle svých slov očekává soudržnost všech kandidátů. „V kampani se ukázalo, že ty názorové rozdíly v podstatě nejsou," řekl. Dodal, že v uskupení mají uzavřené memorandum o založení společného poslaneckého klubu.
čtk, tb