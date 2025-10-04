Politolog: Výsledky potvrzují silnou polarizaci společnosti
Celostátní výsledky sněmovních voleb podle politologa Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Matyáše Strnada potvrdily silnou polarizaci české společnosti. Mezi klíčová témata ve finále kampaně podle něj patřily rostoucí ceny energií a bydlení, dostupnost veřejných služeb, bezpečnostní situace v Evropě, ale i frustrace z politického stylu a výkonu současné vládní koalice. Pozitivním trendem zůstává rostoucí volební účast.¨
Polarizaci české společnosti na celostátní úrovni vnímá mezi středopravým či liberálním městským voličem a voliči z periferií, kteří dávají přednost silnému lídrovi a souhlasí s kritikou dosavadní vlády. "Rozdíly ve volebním chování mezi regiony s vyšší životní úrovní a strukturálně znevýhodněnými oblastmi zůstávají výrazné. Právě v těchto regionech posílily protestní a antisystémové hlasy," popsal Strnad s tím, že volební účast i rozhodování byly zásadně ovlivněny socioekonomickými faktory i celkovou důvěrou ve schopnost politických stran řešit každodenní problémy.
Za překvapení považuje politolog výsledek menších či nových uskupení. "Stačilo! sice těsně neuspělo, ale Motoristé, coby do této doby mimoparlamentní uskupení, získali i oproti předpokladům poměrně významný podíl hlasů," řekl politolog.