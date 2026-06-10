Tchaj-wanská armáda cvičně vypálila rakety směrem k Číně
Tchajwanská armáda dnes ve druhém dni vojenských manévrů vystřelila cvičné rakety z amerického raketometu Himars do vod směrem k Číně, aby předvedla, jak by mohla odrazit případný čínský útok. Informovala o tom agentura AP. Čína považuje Tchaj-wan za součást svého území a do okolí ostrova téměř denně vysílá svá vojenská letadla a válečné lodě.
Tchajwanská armáda zahájila manévry na západním pobřeží ostrova s cílem simulovat zastavení vyloďovacích operací čínských invazních sil. Ačkoli se Himars testoval už dříve, tentokrát byly jeho rakety poprvé vystřeleny do vod Tchajwanského průlivu oddělujícího Tchaj-wan od Číny. Po obdržení rozkazu k palbě se vozidla s raketomety přesunula na své pozice a do tří minut odpálila rakety. Armáda použila cvičné rakety s omezeným doletem, které nelétají příliš daleko od pobřeží a spadnou do vody.
"Kvůli současné hrozbě ze strany nepřítele budeme pokračovat ve výcviku s raketometem Himars s neochvějným odhodláním chránit Tchaj-wan," řekl podle AP armádní seržant Wang Ming-chuej.
Čína považuje Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a v minulosti pohrozila, že se s ním spojí, i kdyby to mělo být silou. Tchaj-wan funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá vlastní volby. Drtivá většina zemí jej ale jako samostatný stát neuznává, i když mnoho zemí s ním udržuje čilé obchodní vztahy.
Ostrov neuznávají ani Spojené státy, odmítají ale jakoukoli změnu jeho statusu silou a jsou jeho hlavním dodavatelem zbraní určených na obranu. Washington loni v prosinci oznámil plán na prodej dalších 82 raketových systémů Himars na základě rozsáhlé zbrojní dohody. Podle AP se ale zdá, že plán byl pozastaven poté, co se americký prezident Donald Trump minulý měsíc setkal v Pekingu se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem.
čtk, tb