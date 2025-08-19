Strany už vědí, pod jakými čísly budou kandidovat. A mají z toho radost
Strany a volební uskupení interpretují čísla, pod kterými půjdou do letošních sněmovních voleb, jako příznivá a přinášející energii. Vylosovala je dnes Státní volební komise. Čísla zároveň určila pořadí, ve kterém Český statistický úřad strany a hnutí uvede na oficiálním volebním webu. Na los čekaly volební štáby s tiskem letáků a dalších materiálů do kampaně. Na sociálních sítích se už začala objevovat.
Favorizované hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše půjde do hlasování pod číslem 22. "Věřím, že to bude šťastné číslo. Číslo 22 prý symbolizuje velkou energii, vytrvalost, vizi a schopnost přetavit sny v realitu, takže to i sedí," řekl ČTK mluvčí ANO Martin Vodička. Poznamenal, že hnutí na číslo čekalo s tiskem volebních novin a dalších tiskovin.
Piráti budou kandidovat pod číslem 16, jejich předseda Zdeněk Hřib to bere jako dobré znamení. "Letos je to právě 16 let od našeho vzniku v roce 2009 - a tohle číslo pro nás symbolizuje kontinuitu, zkušenost i energii do dalších let," uvedl v komentáři pro ČTK. Piráti podle něj jdou do voleb s jasným plánem, jak nakopnout modernizaci státu, snížit daně rodinám, zajistit dostupné bydlení a nekompromisně bojovat s korupcí. "Díky všem, kdo nás podporují - s šestnáctkou na kandidátce i šestnácti lety práce za námi máme chuť a sílu posunout Česko dál," dodal.
Hnutí Starostové a nezávislí začalo své číslo 23 propagovat pár hodin po vylosování na sociálních sítích fotografií předsedy Víta Rakušana s basketbalovým míčem a poznámkou, že do termínu voleb 3. a 4. října to STAN ještě rozehraje.
Prioritou není číslo pro hnutí Stačilo!, ve kterém převažují komunisté a sociální demokraté. "Číslo je to hezké, ale pro nás není důležité, lidé ho nevolí, volí program," řekl ČTK mluvčí komunistů Roman Roun. Voliči uskupení naleznou pod číslem 25. čtk, ok