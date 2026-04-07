0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Muž, který porazil fotbalovou hydru
včera 10:07

Strabag neuspěl u ÚOHS ve věci dostavby metra, stavba může pokračovat

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna zamítl rozklad stavební firmy Strabag, která se neúspěšně ucházela o stavbu pražského metra na lince D v úseku Olbrachtova - Nové Dvory. Uvedl to dnes v tiskové zprávě mluvčí Martin Švanda. V soutěži zvítězilo sdružení firem vedené Subterrou, s níž dosud nemohl pražský dopravní podnik uzavřít smlouvu. ČTK zjišťuje reakci dopravního podniku i stavebních firem. Jde o zakázku za zhruba 30 miliard korun.

Strabag navrhoval zrušit výběr vítězného sdružení. Mlsna ale potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž ÚOHS uvedl, že "zadavatel správně posoudil zkušenosti jednotlivých odborníků vybraného dodavatele získané v řídící pozici na tunelových stavbách". Úřad dále uvedl, že zadavatel přistoupil v souladu se zákonem také k posouzení referenčních zakázek členů pracovního týmu navrhovatele. Mlsna nyní zamítl všechny námitky, které Strabag proti prvostupňovému rozhodnutí vznesl. "Postup zadavatele při posouzení všech sporných referenčních zakázek byl správný a dle mého názoru odpovídá komplexnímu výkladu zadávací podmínky, která se týká zkušeností vybraných osob při realizaci veřejné zakázky," uvedl Mlsna.

čtk, tb

