Indie podpoří pojištění lodí, aby mohly proplouvat Hormuzským průlivem
Indie plánuje zavést státní záruky na podporu pojišťoven, které poskytují pojištění lodím plujícím v Perském zálivu. Plán zahrnuje fond státních záruk v objemu 1,5 miliardy dolarů (32 miliard Kč), uvedla s odvoláním na zdroje z vlády a z pojišťovnictví agentura Reuters. Pojistné na rizika námořní války v některých případech vzrostlo až o 1000 procent s tím, jak válka na Blízkém východě zvyšuje rizika pro lodní dopravu v regionu.
Fond státních záruk má pojišťovnám poskytnout likviditu a také podporu při zajišťování, uvedl jeden z vládních zdrojů. Dillí zároveň zřídí další samostatný fond s 300 miliony dolarů z příspěvků od indických pojišťoven, který by řešil případný skokový nárůst pojistných nároků.
Nárůst pojistného výrazně zvýšil náklady majitelům lodí, obchodníkům a energetickým firmám přepravujícím náklad kolem Íránu. Teherán mimo jiné útočí na lodě, které se snaží dostat přes klíčový Hormuzský průliv, aniž by si jejich vlády s Íránem dohodly podmínky bezpečného proplutí oblastí. Průlivem se před válkou přepravovala asi pětina ropy obchodované ve světě.
Náklady na pojištění všeho od energetické infrastruktury přes hotely až po datová centra proti válečným škodám na Blízkém východě prudce vzrostly. Pojistka v objemu 100 milionů dolarů kryjící škody způsobené válkou a terorismem, která by před vypuknutím konfliktu stála 250.000 dolarů ročně, minulý týden stála pět milionů dolarů, sdělil serveru Semafor Joe Peiser z pojišťovací makléřské společnosti Aon.
Před válkou mohli developeři datových center sjednat pojištění až do výše krytí tři miliardy dolarů na jednu nemovitost. "Maximum, které bychom dnes pravděpodobně mohli sjednat, je 100 milionů dolarů," dodal Peiser.
Íránské drony zasáhly v prvních dnech války dvě datová centra Amazon Web Services ve Spojených arabských emirátech. Luxusní hotel Fairmount v Dubaji vzplanul, když jej zasáhly úlomky íránské rakety. Íránské revoluční gardy minulý týden varovaly, že považují za legitimní cíle objekty patřící 18 americkým společnostem na Blízkém východě, včetně Microsoftu, Googlu, Apple nebo JPMorgan.
Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a na arabské státy v regionu, kde jsou americké vojenské objekty. Terčem íránských útoků jsou ale i civilní cíle včetně ropné infrastruktury nebo obchodních lodí v Hormuzském průlivu.
