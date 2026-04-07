Írán: Pokud máme jednat, zastavte útoky
Írán podmínil mírové rozhovory se Spojenými státy okamžitým zastavením úderů a zárukami, že se tyto útoky nebudou opakovat. Zároveň požaduje odškodnění za válečné škody. S odkazem na nejmenovaného vysoce postaveného íránského představitele o tom napsala agentura Reuters. Íránské revoluční gardy mezitím dnes v prohlášení uvedly, že pokud USA překročí červenou linii, bude Írán reagovat i mimo region Blízkého východu.
Teherán podle zdroje Reuters zároveň odmítá jakýkoli klid zbraní, který by byl pouze dočasný. Dojednané trvalé příměří by podle zdroje mělo umožnit Íránu vybírat poplatky od lodí proplouvajících Hormuzským průlivem, který je klíčový pro přepravu ropy. Výše poplatku by podle zdroje závisela na typu lodi a převládajících podmínkách.
Americký prezident Donald Trump podle agentury AFP v pondělí neschválil návrh příměří s Íránem, který předložil Pákistán, a hodlá ve válce pokračovat. Podle íránské státní tiskové agentury IRNA návrh příměří odmítl i Teherán, který zdůraznil nutnost trvalého ukončení války.
Šéf Bílého domu v pondělí zopakoval svou výhrůžku, že USA zničí všechny íránské elektrárny a mosty, pokud Teherán do úterka nepřijme dohodu, která by Washingtonu vyhovovala. Taková dohoda musí podle amerického prezidenta zahrnovat i otevření Hormuzského průlivu.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
čtk, tb