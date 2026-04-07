0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Muž, který porazil fotbalovou hydru
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 16:07

Pavel říká, že pokud se objeví prezidentský adept, rád mu funkci předá. Ale nevidí ho - a tak bude asi kandidovat znovu

Prezident Petr Pavel zatím nevidí jiného kandidáta na hlavu státu, kterého by případně sám chtěl volit a rád by mu - obrazně řečeno - "předal žezlo". Pokud se situace nezmění, je připraven kandidovat znovu, uvedl dnes v debatě se studenty Mendelovy univerzity v Brně. Podporu veřejnosti, kterou už dříve spolu s dobrým zdravím zmínil jako podmínku druhé kandidatury, podle svých slov zatím cítí.

"Pokud situace bude taková i dál, tak jsem připraven dostát tomu, co jsem říkal, což znamená, že bych do toho šel znova," uvedl Pavel.

V přímé volbě prezidenta uspěl bývalý náčelník generálního štábu české armády a někdejší předseda vojenského výboru NATO v lednu 2023. Ve druhém kole tehdy porazil předsedu hnutí ANO a současného premiéra Andreje Babiše (ANO). Funkční období vyprší Pavlovi v roce 2028.

"Bude-li poptávka u občanů a bude dostatečná podpora pro zvolení a zdraví moje a mojí rodiny, účast velice silně zvážím," uvedl Pavel už dříve v bilančním rozhovoru České televize ke třem rokům v prezidentské funkci. Svou kandidaturu ale výslovně nepotvrdil ani tehdy, ani dnes.

"Pokud po mé službě poptávka bude, odložím stranou všechno, co bych radši dělal, a budu dělat to, co budu považovat za užitečné a správné," konstatoval prezident také v únoru na debatě se žáky základní školy. I tehdy zmínil, že hlavní podmínkou pro jeho opětovnou kandidaturu na hlavu státu je zdraví jeho samotného i rodiny.

čtk, tb

↓ INZERCE