Pavel říká, že pokud se objeví prezidentský adept, rád mu funkci předá. Ale nevidí ho - a tak bude asi kandidovat znovu
Prezident Petr Pavel zatím nevidí jiného kandidáta na hlavu státu, kterého by případně sám chtěl volit a rád by mu - obrazně řečeno - "předal žezlo". Pokud se situace nezmění, je připraven kandidovat znovu, uvedl dnes v debatě se studenty Mendelovy univerzity v Brně. Podporu veřejnosti, kterou už dříve spolu s dobrým zdravím zmínil jako podmínku druhé kandidatury, podle svých slov zatím cítí.
"Pokud situace bude taková i dál, tak jsem připraven dostát tomu, co jsem říkal, což znamená, že bych do toho šel znova," uvedl Pavel.
V přímé volbě prezidenta uspěl bývalý náčelník generálního štábu české armády a někdejší předseda vojenského výboru NATO v lednu 2023. Ve druhém kole tehdy porazil předsedu hnutí ANO a současného premiéra Andreje Babiše (ANO). Funkční období vyprší Pavlovi v roce 2028.
"Bude-li poptávka u občanů a bude dostatečná podpora pro zvolení a zdraví moje a mojí rodiny, účast velice silně zvážím," uvedl Pavel už dříve v bilančním rozhovoru České televize ke třem rokům v prezidentské funkci. Svou kandidaturu ale výslovně nepotvrdil ani tehdy, ani dnes.
"Pokud po mé službě poptávka bude, odložím stranou všechno, co bych radši dělal, a budu dělat to, co budu považovat za užitečné a správné," konstatoval prezident také v únoru na debatě se žáky základní školy. I tehdy zmínil, že hlavní podmínkou pro jeho opětovnou kandidaturu na hlavu státu je zdraví jeho samotného i rodiny.
čtk, tb