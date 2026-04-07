Izrael, USA a Írán si dál vyměňují údery, Teherán odmítá Trumpovy požadavky
Írán a Izrael dnes pokračovaly ve vzájemných útocích poté, co Teherán odmítl znovuotevřít Hormuzský průliv. Izraelská armáda přitom varovala obyvatele Íránu, že jejich přítomnost ve vlacích a v blízkosti železničních tratí ohrožuje jejich životy, napsala agentura Reuters. Podle agentury AP mezitím někteří íránští činitelé vyzvali mladé lidi, aby vytvořili lidské řetězy kolem elektráren a chránili je tak svým tělem. Íránský prezident Masúd Pezeškján uvedl, že položit život za vlast je připraveno 14 milionů Íránců.
Izraelská armáda dnes ráno oznámila, že dokončila vlnu náletů na íránskou vládní infrastrukturu v Teheránu a v dalších oblastech. Při jednom z dnešních americko-izraelských úderů byla vážně poškozena synagoga v centru íránské metropole, informovala íránská polooficiální tisková agentura Mehr.
Izrael zároveň aktivoval systémy protivzdušné obrany, aby zachytily rakety vypálené Íránem.
Balistické rakety mířící k oblastem na východě země dnes zachytila také Saúdská Arábie, která bez podrobností uvedla, že trosky střel dopadly v blízkosti energetických zařízení. Saúdská Arábie také časně ráno kvůli hrozbě íránských útoků uzavřela Most krále Fahda, který je klíčovou spojnicí s ostrovním Bahrajnem. Po 09:00 SELČ agentura AP informovala, že most byl opět otevřen.
"Pohyb vozidel po mostu byl zastaven jako preventivní opatření kvůli íránským útokům na Východní provincii," informovala správa mostu v příspěvku na síti X. Most dlouhý 25 kilometrů je jedinou pozemní spojnicí Bahrajnu s Arabským poloostrovem. V Bahrajnu má základnu 5. flotila amerického námořnictva.
Íránská armáda v noci na dnešek odmítla "arogantní rétoriku" amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v pondělí mimo jiné prohlásil, že Írán by mohl být zničen během jediné noci. Armáda rovněž uvedla, že Trumpovy výroky nemají žádný vliv na její operace, informovaly tiskové agentury.
"Hrubá a arogantní rétorika, stejně jako nepodložené výhrůžky vyšinutého amerického prezidenta, který je ve slepé uličce a ospravedlňuje opakované porážky americké armády, nemá žádný vliv na pokračování ofenzivy a drtivých operací," cituje AFP z vyjádření mluvčího íránské armády.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku.Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
Trump podle agentury AFP v pondělí neschválil Pákistánem předložený návrh příměří s Íránem a hodlá ve válce pokračovat. Podle íránské státní tiskové agentury IRNA návrh příměří odmítl i Teherán, který zdůraznil nutnost trvalého ukončení války.
Šéf Bílého domu v pondělí zopakoval svou výhrůžku, že USA zničí všechny íránské elektrárny a mosty, pokud Teherán do úterka nepřijme dohodu, která by mu vyhovovala. Taková dohoda musí podle amerického prezidenta zahrnovat i otevření Hormuzského průlivu.
Trump odmítl otázky, zda jeho hrozba zničit íránské elektrárny nepředstavuje válečné zločiny, a prohlásil, že ho tato možnost vůbec neznepokojuje. "Doufám, že nebudu muset," řekl.
Íránský prezident Pezeškján na X uvedl, že položit život za vlast je připraveno 14 milionů Íránců, včetně jeho samotného. Írán má přibližně 90 milionů obyvatel a podle agentury AP je 14 milionů lidí asi dvojnásobek toho, co odhadovala íránská státní média, když psala o počtu dobrovolníků oslovených vládou, aby se zapojili do válečního úsilí.
Někteří íránští činitelé vyzvali mladé lidi, včetně studentů, sportovců a umělců, aby kolem elektráren vytvořili lidské řetězy. "Elektrárny, které představují náš národní majetek a kapitál, bez ohledu na vkus či politické názory patří budoucnosti Íránu a íránské mládeži," prohlásil Alírezá Rahímí, tajemník Nejvyšší rady pro mládež a dospívající. Írán již v minulosti v dobách zvýšeného napětí se Západem vytvářel lidské řetězy kolem svých jaderných zařízení, připomněla agentura AP.
Generál íránských revolučních gard Hosejn Jektá mezitím podle AP vyzval íránské rodiče, aby vyslali své děti chránit kontrolní stanoviště. "Chcete, aby se z vašeho syna stal opravdový muž? Ať se cítí jako hrdina stojící přímo uprostřed bojiště. Matky, otcové, posílejte večer své děti hlídat kontrolní stanoviště. Stanou se z nich muži," uvedl.
Íránský velvyslanec při OSN v pondělí prohlásil, že Trumpova hrozba útokem "je přímým podněcováním k terorismu a jasným důkazem úmyslu spáchat válečné zločiny podle mezinárodního práva".
čtk, tb