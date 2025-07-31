Státní zástupkyně podala stížnost proti zastavení stíhání náčelníka pohraničníků za komunismu
Státní zástupkyně nesouhlasí se zastavením trestního stíhání někdejšího zástupce náčelníka pohraniční stráže Jana Muzikáře. České televizi dnes sdělila, že proti rozhodnutí podala stížnost. Věcí se tak bude zabývat ještě pražský městský soud. Obvodní soud pro Prahu 1 stíhání zastavil na základě lékařského posudku, podle nějž trpí jedenadevadesátiletý muž demencí a není schopný chápat účel trestního řízení. Obžaloba Muzikáře viní z toho, že pohraničníci pod jeho vedením usmrtili a zranili několik lidí, kteří se za komunistického režimu snažili o přechod státní hranice.
Obvodní soud nejprve Muzikáře loni v říjnu nepravomocně osvobodil. Dospěl tehdy k závěru, že muž nepřekročil žádnou svoji pravomoc a že musel ze své pozice respektovat režim a jeho pokyny. Soud také konstatoval, že se nepodařilo prokázat přímou souvislost mezi Muzikářovým jednáním a zraněnými či usmrcenými lidmi. S tím ale nesouhlasila státní zástupkyně Katarína Kandová a odvolala se. Pražský městský soud následně verdikt zrušil a vrátil kauzu k novému projednání. Obvodní soud pak ale dostal zmíněný lékařský posudek. Proto stíhání v neveřejném jednání zastavil.
Někdejšímu pohraničníkovi hrozí až desetileté vězení. Státní zástupkyně pro něj nicméně navrhla dvouletý podmíněný trest s tříletou zkušební dobou. Zohlednila velmi dlouhou dobu, která od jeho působení na druhé nejvyšší pozici v pohraniční stráži uběhla. Zdůraznila však, že Muzikář porušil ústavu, jež zaručovala právo na život či na svobodu projevu.
čtk, tb