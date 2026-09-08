Státní ústav pro jadernou bezpečnost oznamuje, že žádné jedy na Šumavě nenašel, a ani žádné sudy s fosgenem
Dosavadní průzkumné práce sanační firmy Dekonta v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku nezjistily žádné látky historicky používané jako chemické zbraně, třeba yperit či sarin. V lokalitě nebyly nalezeny ani nádoby s jedovatým plynem fosgen, uvedl dnes na webu Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).
"Z výsledků prací vyplývá, že se v dané lokalitě nenacházejí látky historicky používané jako chemické zbraně," uvedl úřad.
Místo přesto označil za významnou ekologickou zátěž. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) dnes řekl, že se ve zmíněném prostoru našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi kterými jsou například dioxiny, furany, rtuť, arsen a chlorovaná rozpouštědla.
Firma Dekonta byla pověřena průzkumem unikajících chemikálií v bývalém vojenském prostoru na Šumavě. SÚJB uvedl, že je o průběhu i výsledcích jejích průzkumných prací průběžně informován.
čřk, tb