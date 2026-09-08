Británie, Francie a další země omezí dovoz zboží z izraelských osad
Británie, Francie, Polsko a dalších devět zemí omezí dovoz zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu. Oznámili to jejich ministři zahraničí ve společném prohlášení. Situace na Západním břehu se vinou bezprecedentních násilností ze strany osadníků výrazně zhoršila, uvedli.
"Dnes odmítáme jen přihlížet dalšímu utrpení a destrukci dvoustátního řešení," řekl britský ministr zahraničí Ed Miliband v narážce na Západem široce podporovanou ideu samostatného státu Palestinců, kterou v poslední době izraelští politici odmítají. Jeho francouzský kolega Jean-Noël Barrot prohlásil, že Západní břeh je vinou izraelského rozšiřování osad a násilí ze strany osadníků "na pokraji exploze".
Oba ministři uvedli, že jejich země zakážou dovoz zboží z osad. Ke společnému prohlášení se připojili ministři Polska, Kanady, Dánska, Finska, Islandu, Irska, Norska, Portugalska, Španělska a Švédska. Tyto země rovněž chystají či už zavedly omezení obchodu s osadami.
Západní břeh, kde žijí asi tři miliony Palestinců, Izrael okupuje a osidluje od jeho obsazení za války v roce 1967. Na okupovaném území žije zhruba 500 tisíc Izraelců a osady územně tříští oblast, kde Palestinci chtějí mít svůj budoucí stát. Většina zahraničních vlád považuje budování izraelských osad na Západním břehu podle mezinárodního práva za nelegální.
Násilí židovských osadníků vůči Palestincům na okupovaném Západním břehu roste od října 2023 po teroristickém útoku hnutí Hamás a jeho spojenců na jih Izraele. Koncem roku 2022 se ujal vlády koaliční kabinet premiéra Benjamina Netanjahua, v němž zasedají i zástupci krajní pravice prosazující radikální postup vůči Palestincům.
Podle údajů Palestinské samosprávy na Západním břehu osadníci či izraelští vojáci zabili nejméně 1105 Palestinců, a to jak ozbrojenců, tak civilistů. Naopak při palestinských útocích či izraelských vojenských operacích bylo podle agentury AFP na Západním břehu zabito nejméně 48 Izraelců.