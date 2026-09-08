Červený: Na Šumavě se našly sudy s chemikáliemi, na podzim začne sanace
Při průzkumu v národním parku Šumava se našlo v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi kterými jsou například dioxiny, furany, rtuť, arsen a chlorovaná rozpouštědla. Na konci září začne sanace území, která potrvá až do června 2028. Sanace bude stát asi 192 milionů korun s DPH. Území zabezpečila policie, informoval novináře v úterý ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
"Tohle jsou látky, které kdyby na tom daném území společně začaly pracovat, například v důsledku nějakého požáru, tak by společně mohly vytvořit podpůrný mechanismus pro ten koktejl, čímž by vlastně nastala nepříjemná situace a my bychom vytvořili novou látku na principu fosgenu," uvedl .
Poslanec Filip Turek (za Motoristy) nejprve v pondělí uvedl, že na Šumavě uniká do půdy jedovatý plyn yperit. Později řekl, že uniká fosgen. A večer na sociální síti napsal, že jde o látky, které by se pouze mohly za určitých okolností změnit v jedovatý plyn fosgen.
Červený také řekl, že o situaci bude v pondělí informovat vládu. První etapa sanace, kdy budou odvezeny nádoby s chemikáliemi, by měla začít 21. září a trvat do začátku listopadu. Pokračovat se bude na jaře mimo jiné odvážením kontaminované zeminy a průzkumem spodních vod.
Náměstek ministra obrany Radovan Vích (SPD) uvedl, že resort už sice nemá k zasaženým pozemkům v bývalém výcvikovém prostoru Dobrá Voda žádné vlastnické právo, ale bude se na sanaci podílet. Vojenský výcvikový prostor tam byl zrušen v roce 1991.
Nález kontaminované zeminy a chemikálií na Šumavě nijak neomezí provoz na turistických trasách. Jde o místa, kam lidé stejně nemohou, řekl řekl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák. "Návštěvníci se nemusí obávat jakýchkoliv omezení. Pro pěší a cyklisty se nic nezmění," uvedl s tím, že k nálezu samotnému se ale park nebude vyjadřovat. "Veškeré dotazy zodpoví ministerstvo životního prostředí," uvedl. Ministerstvo životního prostředí je zřizovatelem národních parků.
Vojenský prostor Dobrá Voda využívala armáda téměř 40 let. Vznikl v roce 1952 a vláda jej zrušila v roce 1991, kdy byl založený šumavský národní park. Prostor, který je poblíž Prášil, zabíral plochu více než 17 000 hektarů. Ministerstvo životního prostředí neuvedlo, kde přesně podle průzkumu kontaminovaná zemina a chemikálie jsou.