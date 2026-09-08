Turek: Na území parku Šumava unikají do půdy látky, jež mohou vytvořit fosgen
Na území národního parku Šumava unikají do půdy látky, které by se pouze mohly za určitých okolností změnit v jedovatý plyn fosgen. Napsal to v pondělí na síti X poslanec Filip Turek (za Motoristy), který tak už podruhé za večer změnil své vyjádření.
Původně Turek před jednáním koaliční rady řekl, že na Šumavě uniká jedovatý plyn yperit, později řekl médiím, že uniká fosgen. Turek také potvrdil informaci Českého rozhlasu, že látky unikají do půdy v oblasti Dobré Vody u Prášil na Klatovsku. O úniku toxických látek, které jsou pozůstatky po československé armádě, dnes informoval po jednání vlády ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
"Jedná se o látky, které by se v případě požáru měnily ve fosgen (bojový plyn)," sdělil Turek na X. "Sledujte prosím zítra (v úterý) tiskovou konferenci pro přesné informace," doplnil.
Na tiskové konferenci v úterý v 11:00 na ministerstvu obrany bude představen časový plán řešení situace, dodal ministr. Národní park Šumava situaci zatím nemůže nijak komentovat, řekl jeho mluvčí Jan Dvořák. Turek zatím nechtěl poskytnout další informace o toxické látce i zasaženém místu. Podrobnosti podle něho zazní na úterní tiskové konferenci. U Dobré Vody byl vojenský prostor, který byl zrušen v prosinci 1991.
Podle pozvánky na úterní tiskovou konferenci seznámí Červený a zástupce ministerstva obrany novináře s případem výskytu nebezpečných nádob s chemikáliemi na území národního parku.
Do prostředí uniklo v posledních třech letech podle Červeného nemalé množství nebezpečných látek, přičemž o tom podle něj věděl jak bývalý náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař, tak pravděpodobně i bývalý ministr Petr Hladík (KDU-ČSL).
Hladík řekl, že by mělo jít o areál, který do revoluce spravovala armáda. "V roce 2020 se za bývalého ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) zjistilo, že by tam mělo něco být, načež byla v roce 2023 uskutečněna sanace, kterou zadávala Správa NP Šumava. O té jsem byl informován," řekl s dodatkem, že je možné, že se tam objevilo něco nového, ale podle něj by takový materiál neměl pocházet z doby před sanací.
"Okamžitě, jakmile jsem to zjistil, jsem o tom informoval premiéra Andreje Babiše (ANO) a zadal rozbor těchto chemických látek na celém území. Místo je zabezpečené," řekl Červený. Tesař měl být podle Červeného o úniku nebezpečných látek informován v roce 2023 včetně obdržení kompletní studie. "Ale ministerstvo životního prostředí nijak nekonalo," dodal ministr životního prostředí.
Na úterní tiskové konferenci chce Červený podrobně vysvětlit, jaké nebezpečné látky se na území NP Šumava nacházejí a jak bude zabezpečeno jejich odstranění.