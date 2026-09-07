Od ledna vzroste minimální mzda na 24 900 korun. Za další rok by měla stoupnout na 26 900
Minimální mzda by měla od ledna vzrůst o 2500 korun na 24 900 korun. Odpovídat by měla 44,6 procenta průměrné mzdy. V roce 2028 by měla být na 45,8 procenta průměrného výdělku. Podle nynějších odhadů by to znamenalo přidání o dalších 2000 korun na 26 900 korun. Nařízení o koeficientu pro výpočet minimální mzdy schválila dnes vláda. ČTK to sdělil ministr práce Aleš Juchelka (ANO). Firmám by se podle ministerstva práce po lednovém navýšení nejnižšího výdělku měly příští rok zvednout mzdové náklady o 5,9 miliardy korun, státu a veřejným rozpočtům o 20,6 miliardy korun.
Minimální mzda roste podle zákona automaticky. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47 procent průměrné mzdy. Podle podkladů k nařízení minimální mzdu pobírá asi 181 tisíc lidí, tedy 4,9 procenta zaměstnanců.
čtk, tb