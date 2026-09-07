Podle Plagy by rušení Cermatu, o kterém Babiš mluvil, nedávalo smysl
Zrušení státní organizace Cermat, pro které se v neděli vyslovil premiér Andrej Babiš (ANO), by podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) nemělo smysl. Cermat připravuje testy pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy i maturitní zkoušky. Babiš zdůvodnil svůj názor mimo jiné tím, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu. Podle Plagy by ale vznikla komerční společnost, která by byla pro rodiče možná ještě dražší. Plaga to dnes řekl novinářům před jednáním s Motoristy o rozpočtových úsporách.
Plaga připomenul, že během covidové epidemie stát ředitelům škol umožnil nepoužívat testy Cermat, přesto je 90 procent ředitelů využilo. "Jsem bytostně přesvědčen, že když zrušíme Cermat, tak nastoupí jakákoliv jiná obchodní firma a ty kurzy budou nadále fungovat. Cestou, kterou jsem já zvolil, je to, že Cermat pracuje na přípravných kurzech, na youtubovém kanále společně s Českou televizí pracujeme, abychom zpřístupnili přípravu rodinám, které si to nemohou dovolit," uvedl ministr.
O možnosti zrušit příspěvkovou organizaci ministerstva školství mluvil Babiš ve videu na sociálních sítích. Na dotaz, zda zruší Cermat, řekl: "Já bych ho zrušil. Víte, co stále slyším, co mi říkají rodiče? Že jejich děti, když jsou v deváté třídě, tak se hlavně učí na přijímačky, na testy Cermatu," uvedl. Podle něj kvůli tomu děti musí například omezit dosavadní zájmové aktivity. "No tak k čemu to teda je? Za nás to nebylo, ať si každá škola vybere, ať si udělá ty přijímačky," řekl. "Myslím, že to ani nepotřebujeme. Ušetřili bychom stovky milionů a rodiče by ušetřili desítky tisíc a všichni by byli v klidu," dodal.
Cermat v minulosti kritizovali také někteří studenti i odborníci kvůli obtížnosti některých testů. Někteří experti také dlouhodobě poukazují na to, že na výsledky přijímacích zkoušek na střední školy mají vliv mimo jiné placené kurzy. Podle některých by proto bylo lepší, kdyby žáci nejdříve skládali testy a přihlášku na střední školy podávali až poté.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) je příspěvkovou organizací řízenou ministerstvem školství. V současné podobě funguje od ledna 2006. Na starosti má přípravu a vyhodnocování státní maturity i další zkoušky, například testy žáků základních škol či jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Podílí se i na dalším vzdělávání pedagogů.
čtk, tb